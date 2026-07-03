L’outfit di Matteo Berrettini a Wimbledon è stato vietato perché non rispettava il regolamento

Berrettini ha raccontato che gli organizzatori di Wimbledon non gli hanno permesso di indossare il completo che aveva scelto: non rispetta il rigido codice di abbigliamento.

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Matteo Berrettini vola a Wimbledon, dove si è qualificato al terzo turno battendo Arthur Fils, ma non tutto sta andando secondo i piani. Il suo rivale è arrivato alla partita con un completo originale di Hugo Boss ideato per l'occasione catturando l'attenzione dei tifosi, un outfit simile a quello che avrebbe dovuto indossare anche il tennista italiano che ha dovuto fare i conti con le rigide regole sull'abbigliamento del torneo inglese che consente ai partecipanti di vestirsi solo di bianco.

La casa di moda tedesca aveva pensato per lui un outfit particolare, già svelato al pubblico qualche giorno fa sui social, ma Berrettini non ha mai potuto indossarlo perché gli organizzatori di Wimbledon glielo hanno bocciato. Lo ha raccontato lui stesso in conferenza stampa, affermando che la giacca non era abbastanza bianca per poter essere approvata. Dal 1877 al torneo di Londra i tennisti devono presentarsi in total white, simbolo di lusso e di eleganza, e nella storia sono state concesse soltanto pochissime eccezioni.

La giacca di Berrettini bocciata a Wimbledon

Hugo Boss aveva vestito il tennista romano per il grande torneo londinese, occasione perfetta per sfoggiare outfit alla moda rispettando la rigida regola del bianco. È stata proprio questa a penalizzare Berrettini che sui social ha presentato il completo, formato da una giacca con bottoni e colletto da mettere sulla classica divisa di gioco con polo e pantaloncini corti, ma non ha mai potuto sfoggiarlo sul prato di Wimbledon. Gli organizzatori glielo hanno bocciato perché non era abbastanza bianco: "Wimbledon me lo ha rifiutato, non era abbastanza bianco. Era di un bianco sporco e il colletto era un po' marroncino".

Il colore si discostava troppo da quello ufficiale del torneo e così l'italiano ha rinunciato a sfoggiare la sua giacca ma in conferenza si è mostrato un po' perplesso: "Non lo so, l'ho visto una sola volta. Era un'opzione per me ma non me l'hanno lasciato indossare ma va bene così. Lo vedrete sui miei social, ho fatto uno shooting ma non posso presentarmi in campo vestito così". Berrettini ha dovuto rinunciare al completo alla moda perché il codice di abbigliamento del total white vale per tutti come segno di eleganza in un torneo dove la valorizzazione della tradizione vale più di tutto.