Learner Tien mangia pane in campo a Wimbledon e sta male, poi finisce in ospedale con 5 menu McDonald’s

Dal prato di Wimbledon al ricovero a Londra: il medical timeout di Tien solleva la curiosità dei tifosi. Ecco perché ha mangiato pane in panchina prima dello sgarro in corsia.

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Wimbledon è già finito per Learner Tien. Il promettente tennista americano è stato sconfitto al secondo turno in quattro set dall'ungherese Marton Fucsovics in un match contraddistinto anche da problemi fisici per il primo. Molto curiose infatti le immagini del numero 17 del mondo impegnato in panchina non con i soliti snack o frutti, ma con delle fette di pane. Un tentativo per porre rimedio ad un malessere allo stomaco che a quanto pare però non si è rivelato particolarmente fortunato a giudicare dai successivi controlli in ospedale e soprattutto sull'abbuffata in stile rosticceria documentata poi sui social.

Learner Tien mangia fette di pane in campo a Wimbledon

Ma partiamo dall'inizio e dai fastidi accusati da Tien sul campo. Problemi allo stomaco per l'allievo di Michael Chang che ha chiesto un medical time-out e si è fatto portare diverse fette di pane da consumare. Non i classici alimenti che vediamo consumare durante i match ai giocatori, ovvero banane, barrette proteiche, bustine varie e così via. Sappiamo bene che il pane agisce come una sorta di spugna che va ad assorbire i succhi gastrici, offrendo sollievo anche ai crampi. È stato questo dunque il motivo per il ricorso all'insolito alimento? Le cose comunque non sono andate benissimo e probabilmente le sue condizioni non ottimali hanno inciso poi sulla prestazione e sul conseguente ko.

Tien finisce in ospedale a Wimbledon

Dopo la partita Learner Tien è stato trasportato in un ospedale londinese dove a quanto pare è rimasto per tutta la notte per sottoporsi ai controlli del caso e si test da effettuare. Niente di grave ma a quanto pare una situazione da tenere sotto controllo. Il ventenne ha poi deciso di condividere una foto sui suoi canali social direttamente dalla stanza del nosocomio. Tien si è mostrato alle prese con una serie di prodotti provenienti da una nota catena di fast-food. Hamburger, patatine fritte, e tanti altri alimenti che rientrano nella categoria del "junk food".

Insomma Learner sembrava avere la necessità di rifocillarsi senza freni, con i suoi cibi preferiti e non proprio abituali per un tennista professionista. Senza dubbio è stato autorizzato dai medici che probabilmente dopo le fatiche e i problemi di Wimbledon gli hanno consigliato di riempire bene lo stomaco. Missione compiuta per il ragazzo che archiviata la sfortunata parentesi londinese potrà tornare a casa.