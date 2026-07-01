Jannik Sinner onesto: “Abbiamo capito cosa mi è successo al Roland Garros. Potrebbe risuccedere”

Sinner ha parlato di quanto accadutogli al Roland Garros. Jannik ha dichiarato che il problema che lo ha attanagliato potrebbe tornare.

Jannik Sinner a Wimbledon è nettamente il favorito. Lo era pure al Roland Garros, dove però è uscito al secondo turno, a causa di un malessere mentre era in campo contro Cerundolo. Delle sue condizioni ne ha parlato anche nella conferenza che ha fatto seguito alla partita dei trentaduesimi con il portoghese Nuno Borges. Sinner dice di aver capito con lo staff cosa è successo in quel caldissimo giorno a Parigi e che quanto accaduto potrebbe nuovamente presentarsi.

"Abbiamo capito cosa è successo"

Di quanto accaduto a Sinner contro Cerundolo il tennis si è interrogato. Jannik era avanti 2 set a 0 e 5-1 quando ha avuto problemi fisici che non è riuscito a superare finendo per perdere al quinto set. Ne hanno parlato sia medici esperti che coach di tennis come Pistolesi e Gipo Arpino. Sinner non ha giocato nemmeno un torneo tra Roland Garros e Wimbledon, nel mezzo ha effettuato una serie di accertamenti a Milano.

Interrogato sulle sue condizioni fisiche, Sinner non si è sbottonato ma ha fatto capire che lui e il suo staff hanno capito cosa è successo, Jannik ha dichiarato che quanto accaduto a Parigi potrebbe accadere di nuovo: "Abbiamo capito cosa è successo e sappiamo cosa potrebbe succedere di nuovo. Non è una cosa per la quale trovi la soluzione, ma stiamo facendo tutte le cose al meglio e ci auguriamo che ciò non accada".

"Oggi il mio corpo l'ho sentito benissimo"

Sinner non si tira mai indietro quando deve dare una risposta, lo ha fatto anche adesso, ma correttamente senza aggiungere nulla di più: "Quanto accadutomi potrebbe risuccedere sì, ma è una cosa un pochettino più ampia. Stiamo facendo tutto al meglio. Dovesse venire fuori qualcosa, allora, avremo capito che questa che abbiamo intrapreso non è la strada giustissima".

Poi ha parlato delle sue condizioni attuali e del brivido provato martedì, cioè il giorno dopo l'esordio con Kecmanovic – durante quell'incontro si è procurato una brutta caduta: "Non mi ero svegliato benissimo. Il mio recupero fisico in generale non era stato dei migliori. Ma il corpo oggi l'ho sentito benissimo. Il problema era per la caduta. Sul campo mi sono sentito bene e posso stare tranquillo".