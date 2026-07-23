Jannik Sinner sarà disponibile per due giorni su una nave da crociera: incontrarlo avrà un prezzo

Jannik Sinner per due giorni sarà a bordo di una nave da crociera. Gli ospiti avranno la possibilità di incontrarlo in un evento benefico, ma dovranno pagare una cifra importante.

Jannik Sinner prima di partire per il Canada, dove giocherà il torneo 1000 di Montreal, trascorrerà due giorni a bordo della nave da crociera Explora III. Non sarà una semplice mini-vacanza per il numero 1 del tennis che, con il suo staff, sarà a bordo il 24 e 25 luglio su una nave MSC. In una delle due serate Sinner sarà presente a un evento, un gala a sostegno della Fondazione del tennista. Chi vorrà incontrarlo, tra coloro che saranno a bordo, potrà farlo pagando 750 euro, che saranno donati in beneficenza. In questa costosa crociera extra lusso si potrà anche acquistare una sessione di allenamento con il team di Sinner.

Sinner a bordo di una nave da crociera

Tra Wimbledon e l'Open del Canada c'è anche un po' di tempo per tirare il fiato per Sinner che venerdì 24 e sabato 25 luglio sarà ospite della nave da crociera Explora III, della compagnia MSC, in partenza dal porto di Genova. Solo due giorni a bordo per Sinner, mentre la nave procederà spedita fino a mercoledì 29 luglio. Servono 6800 euro a persona per partecipare alla crociera, con una meravigliosa sorpresa per i croceristi, che quando hanno prenotato non potevano immaginare che a bordo avrebbero potuto trovare anche il miglior tennista al mondo, che sarà protagonista di un evento benefico, non aperto a tutti.

Si può incontrare Sinner: ma serve un contributo extra

Ma per avere la possibilità di partecipare al gala e incrociarlo serviranno altri 750 euro, che saranno spesi per una nobile causa, visto che finiranno alla Fondazione Sinner. Ovviamente non tutti coloro che saranno a bordo della nave MSC potranno partecipare. Sarà un aperitivo a numero limitato, gli ospiti più lesti avranno la possibilità di vivere un ‘dialogo informale' con il giocatore.

Lezioni con lo staff di Jannik e programma wellness

L'Explora è una nave con 461 suite che partirà da Genova venerdì 24 e farà scalo a Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno, prima di chiudere il percorso a Civitavecchia. Nave sulla quale è stato anche installato un campo di padel e su quel campo sarà possibile avere una sessione di allenamento con il team di Sinner, anche qui previo pagamento extra (350 euro). Oltre alle sessioni di coaching privato ci sarà anche la possibilità di partecipare a una sessione di 45 minuti di ‘In Balance', un programma di Ocean Wellness firmato da Sinner, anche in questo caso guidato dal team, forse anche alla presenza di Jannik.

Sinner dopo i due giorni in crociera si trasferirà brevemente a Monte Carlo, dove effettuerà qualche giorno di allenamento prima di volare in Canada, dove si giocherà il torneo di Montreal, il sesto 1000 della stagione. Fin qui Jannik li ha vinti tutti e proverà a piazzare l'ennesimo colpo, mancherà ancora Alcaraz, che proverà a rientrare nei tornei successivi (Cincinnati e US Open). Il Canadian Open inizierà il 2 agosto, ma Jannik prima del 4 o 5 agosto non sarà della partita.