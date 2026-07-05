Sinner-Mochizuki oggi a Wimbledon, a che ora gioca Jannik e dove vederlo in TV e streaming

Jannik Sinner affronta oggi il giapponese Mochizuki negli ottavi di Wimbledon. L’incontro si giocherà non prima delle 18:30, diretta su Sky.

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Jannik Sinner torna in campo oggi nel match degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. In questa domenica 5 luglio il numero 1 della classifica ATP, nonché detentore del torneo, sfida un tennista proveniente dalle qualificazioni: il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo. Va da sé che Jannik sia largamente favorito. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con NOW e Sky Go. Non ci sarà né diretta né differita in chiaro. L'orario non è definito. Terzo match sul Campo Centrale. Sinner potrebbe giocare realisticamente attorno alle 18:30, ma se le sfide precedenti si protrarranno il match sarà in prima serata.

Quando gioca Sinner a Wimbledon

Jannik Sinner dunque torna in campo e lo fa sul Campo Centrale del torneo di Wimbledon. Sinner dovrà aspettare per giocare. Terzo match sul Center Court di Wimbledon. Sinner-Mochizuki seguirà nel programma il match tra Djokovic e Safiullin, con inizio non prima delle 14:30. Poi l'attesa sfida tra Sabalenka, numero 1 del torneo femminile, e Naomi Osaka. Infine Sinner-Mochizuki, non prima delle ore 18:30.

Sinner-Mochizuki in diretta TV e streaming su Sky: niente diretta in chiaro

Sky Sport detiene i diritti TV in esclusiva di questo torneo. La sfida di Wimbledon tra Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (251). La partita di domenica 5 luglio si potrà seguire con il commento di Elena Pero e Renzo Furlan. Anche lo streaming sarà disponibile per gli abbonati di NOW e Sky, tramite Sky Go. Niente diretta né differita in chiaro. Non si comincia prima delle 18:30.

I precedenti tra Sinner e Mochizuki

Questo sarà il primo precedente tra l'italiano e il giapponese. Era quasi impossibile per i due incrociarsi. Mochizuki non è un nome pesante del tennis. Lo scorso novembre arrivò al numero 92, record, ora è 151 dopo un avvio di stagione brutto con 6 sconfitte in 6 partite giocate a livello ATP prima di Wimbledon, dove però è rifiorito. Ha superato le qualificazioni, perdendo due set con Tabur, poi ha vinto tre turni, su tutti ha sconfitto Rafa Jodar, nuovo enfant prodige del tennis.

L'avversario di Sinner nei quarti di Wimbledon

Se riuscirà a vincere contro Mochizuki, contro il quale è largamente favorito, Sinner nei quarti non troverà nessuno dei tennisti che guardando il sorteggio avrebbe ‘dovuto' trovare. D'altronde il tabellone non sempre si materializza nella realtà. Fuori Medvedev e Paul nel terzo turno. L'ottavo di finale lo giocheranno l'eterno tedesco Struff e il polacco Hurkacz, grande amico di Jannik nonché semifinalista a Wimbledon cinque anni fa.