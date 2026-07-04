Serena Williams si ritira dal doppio a Wimbledon: mostra le foto del liquido estratto dal ginocchio

Serena Williams è costretta al ritiro anche dal doppio a Wimbledon con Venus dopo l’infortunio al ginocchio. Sui social mostra le immagini delle cure e scrive: “Ho il cuore a pezzi”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si conclude prima del previsto il ritorno di Serena Williams a Wimbledon. L'ex numero uno del mondo è stata costretta a rinunciare anche al torneo di doppio, che avrebbe dovuto disputare insieme alla sorella Venus, a causa dell'infortunio al ginocchio destro rimediato durante il match di singolare contro l'australiana Maya Joint.

L'atleta statunitense, tornata sul Centre Court grazie a una wild card quattro anni dopo il ritiro, aveva stretto i denti riuscendo a portare a termine l'incontro nonostante una distorsione al ginocchio. Dopo la partita aveva lasciato l'impianto senza stampelle, saltando però la conferenza stampa, mentre sui social aveva assicurato che avrebbe fatto tutto il possibile per recuperare in vista del doppio, tappa importante anche in preparazione all'ultimo US Open della sorella Venus.

Gli organizzatori hanno atteso fino all'ultimo una decisione definitiva, ma alla fine è arrivato il forfait. Poco dopo Serena ha condiviso sui propri profili social un video in cui si vede camminare con la gamba fasciata e l'aiuto di un bastone, mostrando anche alcune immagini delle siringhe utilizzate per drenare il liquido accumulato nell'articolazione.

Il messaggio di Serena Williams: "Ho il cuore a pezzi"

Nel messaggio pubblicato online ha espresso tutta la sua delusione: "Ho il cuore a pezzi perché devo ritirarmi dal doppio. Tornare a competere di nuovo è stato un dono, e l'opportunità di giocare insieme a Venus una volta più significava tutto per me. Ho fatto di tutto per essere pronta, ma purtroppo il mio ginocchio non lo è. Sono particolarmente grata al direttore del torneo, Jamie Baker, e all'intero team del torneo per avermi dato ogni opportunità di giocare qui. Grazie ai tifosi per il vostro incredibile supporto e per aver reso questo ritorno così significativo… Tutto ciò che posso dire è di restare sintonizzati su una città vicina a voi…".