Jannik Sinner controllava la mamma durante la finale: “Ho visto che è uscita due volte. Non è facile”

Jannik Sinner durante il discorso di premiazione di Wimbledon ha parlato anche di mamma Siglinde, che per la tensione ha lasciato un paio di volte il campo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Wimbledon 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon. Due vittorie, una dietro l'altra, entrambe ottenute in quattro set dopo aver perduto il primo. Sinner era veramente raggiante una volta chiusa l'opera. Si è tolto un peso, dopo un anno esatto ha vinto un'altra prova del Grande Slam. E con il suo stile proverbiale ha anche scherzato durante il discorso della premiazione, parlando della mamma Siglinde, che non reggendo la tensione un paio di volta ha lasciato il campo, e Jannik se n'è accorto.

Durante la premiazione Sinner ha parlato di mamma Siglinde

A Wimbledon la tradizione si osserva anche durante la premiazione. Poche chiacchiere, ma essenziali. Jannik ha parlato del suo staff, del grande lavoro fatto e della madre, che per la tensione un paio di volte ha lasciato il campo prima di tornare per le fasi finali quando ha capito che l'opera stava per essere compiuta: "Io e il mio team ci siamo preparati nel miglior modo possibile e devo ringraziare tutta la squadra per il sostegno che mi dà ogni giorno. Ringrazio anche mia mamma, la vedo lì. È uscita dallo stadio un paio di volte perché, quando hai un figlio in campo, non è facile vivere certe emozioni".

La grande tensione di mamma Siglinde per le partite di Jannik

Sinner dimostra di controllare tutto, ogni singola situazione. Attento a tutto, ovviamente un occhio più attento per la madre che soffre e non poco quando vede il figlio giocare. Spesso non riesce a resistere e va via dal campo, è capitato un anno fa nella finale di Roma. La sua sofferenza la mostrò nella finale del Roland Garros 2025 e anche quest'anno durante la finale di Monte Carlo ha avuto un momento di difficoltà, così come a Roma, durante la finale con Ruud. Delle emozioni di mamma Siglinde ne parlò anche in diretta TV da Fabio Fazio.

Leggi anche Sinner a colloquio con i principi William e Kate: Jannik disinvolto dà un consiglio ai bambini

I genitori di Sinner sono presenti spesso ai tornei importanti e la madre proprio per via delle forti emozioni che vive guardando il figlio, e che non riesce a nascondere, è diventata un personaggio molto amato. L'umiltà è di famiglia. A Wimbledon lei e il marito Hanspeter hanno declinato l'invito per il Royal Box. E nella finale ha confermato, più che comprensibilmente la tensione per il figlio, che spiegò a Paolo Maldini perché la madre di punto in bianco ogni tanto lascia il campo.

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta il torneo di Wimbledon.

Sinner ha fatto il bis a Wimbledon: Slam numero 5

Successivamente, parlando con Sky, Sinner ha voluto ricordare il grande lavoro fatto dopo il Roland Garros ed ha rimarcato la sua gioia per il successo bis a Wimbledon: "Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, abbiamo avuto delle giornate infinite a Monaco. Sto dando tutta la mia vita per questo sport. Vincere un altro titolo Slam vuol dire tanto. Non pensavo mai potessi riuscirci. Vincere due volte di file questo torneo, vincere due volte a Wimbledon è incredibile".

Infine, Sinner ha voluto ricordare i grandi risultati dell'Italia dello sport, non solo quella del tennis, ma anche quella dei motori, che Jannik tanto ama: "In Italia c'è un movimento tennistico eccezionale. Cobolli ha fatto finale a Parigi, Matteo sta giocando bene. Ma in realtà è tutto lo sport italiano che sta andando bene. Ho visto Kimi qui, qualche giorno fa, è un ragazzo d'oro, in MotoGP stiamo andando bene. Sono felice di essere anche io in questo giro. Sono molto contento".