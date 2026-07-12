Sinner a colloquio con i principi William e Kate: Jannik disinvolto dà un consiglio ai bambini

Sinner e i Reali dietro le quinte di Wimbledon: le battute sulle ombre in campo con il principe William e la lezione di tennis a Charlotte e George.

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Jannik Sinner per il secondo anno di fila ha dovuto assolvere a tutta una serie di obblighi dopo la finale a Wimbledon. Questo perché il numero uno al mondo si è confermato il campione in carica nel tempio del tennis, battendo Zverev al termine di un match molto tirato. Tra i vari impegni "istituzionali"che il campione italiano ha dovuto onorare c'è stato anche quello prestigioso legato al colloquio con i componenti della Royal Family che hanno seguito il match nell'iconico Royal Box. Nella pancia dell'All England Club il due volte vincitore dei Championships è stato a colloquio con il principe William, la principessa Kate che lo aveva già premiato in campo, e i due figli maggiori della coppia, ovvero Charlotte e George.

Sinner e l'incontro con la Royal Family dopo il trionfo a Wimbledon

Il numero uno al mondo meno imbarazzato dell'anno scorso ha risposto alle domande dei reali inglesi con riverenza e disponibilità. In primis l'erede al trono William ha manifestato la sua curiosità sulle condizioni di gioco del Campo Centrale di Wimbledon e in particolare sul come siano cambiate con il trascorrere delle ore. Sinner ha spiegato come sia stato difficile fare i conti con un gioco di ombre legato al sole che illuminava solo una parte del campo di gioco: "Credo che la situazione sia cambiata dopo un set e mezzo, no? Il ritmo si è abbassato, i colpi piatti con la palla andavano molto più lenti e questo ha favorito un po' il mio gioco. Soprattutto quando il ritmo cala così tanto, cambia tutto."

Il principe ci ha scherzato su sottolineando la bravura di Sinner nell'adattarsi alle varie condizioni ambientali, e Jannik ha risposto con il sorriso minimizzando sulle sue doti. D'altronde il cambio di condizioni è arrivato proprio al momento giusto: "Magari avessi il potere di far succedere queste cose… (ride). Però no, non mi sentivo in condizioni eccezionali durante la partita. Sono semplicemente molto felice". A più riprese un rispettosissimo Sinner ha ringraziato i principi e i loro figli per la presenza sugli spalti del Centre Court, chiedendo anche ai due bambini se continuino o meno a giocare a tennis.

Il consiglio a George e Charlotte

Il piccolo George ha spiegato che si allena solo nel week-end, così come Charlotte. Sinner ha spiegato quanto sia importante ora giocare per divertirsi, al di là del risultato: "Bello giocare nel week-end, è divertente. Vi divertite a giocare perché non lo fate semplicemente per una partita, ma per il piacere del gioco". Un consiglio affinché non si perda sin da piccoli quello che è il vero spirito del gioco e ora come sottolineato anche dalla principessa Kate, Sinner può godersi il meritato riposo con qualche giorno di vacanza poi ci sarà tempo per programmare.