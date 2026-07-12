La gaffe del presidente del CONI Buonfiglio durante il cerimoniale per Sinner: Jannik lo allontana

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, a causa di un rigido e rapido protocollo, è stato allontanato da Sinner nel momento di una foto ufficiale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Wimbledon 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. Gioia pura per lui e per tutti gli appassionati di tennis e di sport italiani. A Londra per seguire la finale c'erano anche rappresentati delle istituzioni. Il Governo era rappresentato dal Ministro dello Sport Andrea Abodi. Presente anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha avuto modo di incontrare il miglior tennista al mondo subito dopo la premiazione, ma durante il cerimoniale il numero uno dello sport italiano ha commesso un'autentica gaffe ed è stato allontanato dal giocatore.

Il bis di Sinner a Wimbledon

Sinner trionfa a Wimbledon, lo fa per la seconda volta, anche quest'anno perdendo il primo set e imponendosi in quattro set. Stavolta con Zverev, che gioca una partita splendida, tiene un livello altissimo, ma non riesce a reggere il ritmo di un Sinner perfetto. Vittoria numero due ai Championships e quinta in assoluto a livello Slam per Jannik, che dopo aver trionfato ha cambiato volto. Finalmente, dopo un anno c'è un altro titolo Slam nella sua bacheca.

Il rigido protocollo dopo la premiazione di Sinner

Dopo di che una lunga corsa, perché il cerimoniale è rigido e i tempi sono stretti. Prima si parla sul campo. Tocca prima a Zverev, poi a Sinner che parla di mamma Siglinde, che non ha rotto la tensione e durante la finale un paio di volte è scappata dal Centrale di Wimbledon. Poi una lunga corsa. Il lungo corridoio da attraversare, le interviste con due televisioni: quella inglese e Sky Italia, il trofeo da mostrare agli appassionati. Nel mezzo, però, anche l'incontro con William e Kate e due dei loro figli.

Leggi anche Sinner a colloquio con i principi William e Kate: Jannik disinvolto dà un consiglio ai bambini

In mezzo anche l'incontro con il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio che, però, non è stato molto fortunato nel timing. Perché quando Buonfiglio ha incrociato Sinner era il momento di scattare la foto ufficiale del campione con tutto il suo staff, una foto da tramandare ai posteri. Buonfiglio, come si vede anche dalle immagini, saluta il tennista e si accomoda quando vede tutti seduti, ma in quel momento Sinner gli fa capire che deve spostarsi perché quello è il momento della foto di rito che l'altoatesino deve effettuare con la squadra, non solo con Cahill e Vagnozzi.

Buonfiglio, sfortunato per il tempismo, ha dovuto battere la ritirata e si è fatto da parte, mettendosi al lato dello staff e di Sinner immortalati nella fotografia. Il rigido cerimoniale non ha giovato a Buonfiglio che probabilmente in seguito avrà avuto modo di complimentarsi con il due volte campione di Wimbledon.