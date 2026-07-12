Sinner-Zverev in finale a Wimbledon LIVE: orario, precedenti e dove vederla in diretta TV

Zverev galvanizzato dal trionfo del Roland Garros e poi dal secondo posto conquistato in corso d’opera ha dato segnali positivi a Wimbledon. Ha concesso un set solo a Blockx prima di imporsi agevolmente contro Royer e Giron. Qualche problema nella sfida durata due giorni contro Lehecka, al quale ha concesso un parziale, per tornare poi a giocare molto bene contro Fritz e il sorprendente Fery. Un rendimento quasi impeccabile per il tedesco che sogna il secondo Slam di fila.