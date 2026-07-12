Sinner-Zverev in finale a Wimbledon LIVE: orario, precedenti e dove vederla in diretta TV

Jannik Sinner in finale a Wimbledon contro Alexander Zverev cerca il secondo titolo consecutivo nello Slam londinese. La diretta dell'incontro, dal Centrale di Wimbledon, LIVE dalle ore 17.
Sinner cerca il secondo trionfo a Wimbledon: l'albo d'oro
Jannik Sinner vuole scrivere ulteriormente il suo nome all'All England Club e nella storia. Il tennista numero uno al mondo potrebbe portare a casa il secondo titolo di fila a Wimbledon, consecutivo. In questo modo eguaglierebbe Carlos Alcaraz che è riuscito in questa impresa, raggiungendo a quota due titoli gente del calibro di Nadal, Murray, Edberg, Connors.
Il cammino di Zverev in questo Wimbledon
Zverev galvanizzato dal trionfo del Roland Garros e poi dal secondo posto conquistato in corso d’opera ha dato segnali positivi a Wimbledon. Ha concesso un set solo a Blockx prima di imporsi agevolmente contro Royer e Giron. Qualche problema nella sfida durata due giorni contro Lehecka, al quale ha concesso un parziale, per tornare poi a giocare molto bene contro Fritz e il sorprendente Fery. Un rendimento quasi impeccabile per il tedesco che sogna il secondo Slam di fila.
Il percorso di Sinner a Wimbledon 2026
Jannik Sinner ha sfoderato un rendimento in crescendo a Wimbledon. Arrivato dai dubbi del Roland Garros il numero uno del mondo ha faticato e non poco nel primo turno contro Kecmanovic, vincendo in cinque set. Da lì in poi pur gestendo le proprie forze nessun set concesso contro Borges, Brooksby, Mochizuki, Struff, fino all'eccezionale prova contro Novak Djokovic. E ora l'ultimo atto contro un pimpante Zverev.
Quanto guadagna chi vince Wimbledon, il montepremi del torneo
In palio non c’è solo il prestigio di trionfare nel campo più prestigioso del mondo, ma anche il fatto di portare a casa un enorme bottino di soldi. Il vincitore di Wimbledon infatti incasserà 4.2 milioni di euro, mentre il finalista si “accontenterà” della metà. Insomma uno stimolo importante a portare a casa il trofeo. Finora dunque sia Zverev che Sinner hanno guadagnato almeno 2.1 milioni di euro questo grazie ad un montepremi mai così ricco.
I precedenti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev
Uno Jannik Sinner impeccabile batte in tre set Novak Djokovic concedendo il bis della semifinale della scorsa stagione e vola in finale. Domenica affronterà Zverev nell’ultimo atto. Il numero uno del mondo arriva da una striscia impressionante di 9 vittorie di fila di cui 4 in questa stagione: 3 nelle semifinali Masters e una nella finale di Madrid. Particolarmente significativi i successi nell’ultimo atto degli Australian Open 2025 e quello nella finale di Vienna. Jannik è diventato per Sascha una vera e propria bestia nera.
Dove vedere la finale in chiaro in TV e streaming
Cresce l'attesa per la finale del torneo di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Buone notizie per gli spettatori che potranno seguire il match anche in chiaro sul canale TV8, proprio come accaduto per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Questo oltre alla solita diretta riservata agli abbonati di Sky. Streaming gratuito anche sul sito di TV8, oltre che su Sky GO e NOW. Telecronaca della solita coppia Pero-Bertolucci, a partire dalle ore 17.
Sinner-Zverev oggi in campo per la finale di Wimbledon dalle ore 17
La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev chiude oggi il torneo di Wimbledon. Con la finale del singolare maschile cala il sipario sull'appuntamento più iconico del tennis mondiale. Appuntamento alle ore 17 sul campo Centrale, con la sfida che sarà seguita dalla cerimonia di premiazione.