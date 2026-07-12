Sinner-Zverev oggi in finale a Wimbledon, a che ora e dove vederla in chiaro in TV: Jannik cerca il bis

Jannik Sinner contro Alexander Zverev in finale a Wimbledon. Numero 1 contro numero 2 a Londra si giocano il titolo dalle 17. Diretta TV anche in chiaro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Wimbledon 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner contro Alexander Zverev, è la finale di Wimbledon 2026. Il numero uno della classifica ATP ha la possibilità di bissare il titolo vinto un anno fa, in finale su Alcaraz, mentre il tedesco, che salirà in ogni caso al numero due lunedì prossimo disputa la prima finale a Wimbledon e cerca di vincere anche a Londra dopo aver trionfato al Roland Garros. Non hanno segreti i due tennisti, che si sfidano per la quattordicesima volta. Sinner ha vinto gli ultimi nove precedenti e da tre anni non perde dal tedesco. Jannik è avanti 10-4 nei precedenti. Il tennista italiano, va da sé, è ampiamente favorito per la vittoria bis a Wimbledon. L'azzurro va a caccia del quinto titolo Slam della carriera.

Sinner ha iniziato in modo molto soft. Ha eliminato all'esordio in 5 set il serbo Kecmanovic, poi ha avuto bisogno di due tie-break per incanalare la partita con Borges nei suoi binari. Successivamente ha vinto con Brooksby, Mochizuki, Struff e soprattutto in semifinale con Djokovic, piegato con il punteggio di 6-4 6-4 6-4. Ora c'è Zverev, che ovviamente non va sottovalutato, ma i precedenti sono nettamente favorevoli a Sinner, che a Wimbledon nelle ultime cinque edizioni è sempre arrivato almeno ai quarti, traguardo sconosciuto fino a questo 2026 per Zverev. Si gioca sul Campo Centrale alle ore 17. Diretta TV in chiaro su TV8 e per abbonati con Sky. Streaming con tv8.it, NOW e Sky Go.

Sinner-Zverev, l'orario della finale di Wimbledon

Dalla scorsa stagione l'orario della finale di Wimbledon è cambiato. Un tempo si cominciava agli albori del pomeriggio, tenendo conto anche dell'ora di differenza tra l'Italia e l'Inghilterra. Dallo scorso anno la finale inizia alle 17 ora italiana, dunque a metà pomeriggio. L'orario è fissato e quello sarà. I due protagonisti, Sinner e Zverev, saranno puntuali in campo perché prima di loro sul Centrale non giocherà nessuno. L'incontro sarà al meglio dei cinque set. Sinner un anno fa vinse in quattro set con Alcaraz, per Zverev è la quinta finale Slam della carriera, il bilancio è negativo avendone vinta solo una.

Leggi anche Djokovic è andato da Sinner in palestra dopo averci perso: la grandezza di Nole nella sconfitta

Dove vedere in TV in chiaro la finale tra Sinner e Zverev

La partita tra Sinner e Zverev sarà visibile per tutti. Sky detiene i diritti TV in esclusiva di Wimbledon la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K. Ma Sinner-Zverev sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre e dunque in chiaro e gratis. Streaming su tv8.it, NOW e Sky, utilizzando Sky Go. Telecronaca, ovviamente, della premiata coppia Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sinner-Zverev è un grande classico del tennis. Sono addirittura 14 gli head to head tra Jannik e Alexander. Il bilancio è schiacciante. 10-4 in favore del numero 1 della classifica ATP che ha soprattutto vinto gli ultimi nove precedenti, tra l'altro in modo nettissimo, l'esempio più classico è rappresentato dalla finale del torneo 1000 di Madrid, disputata lo scorso 3 maggio, durata meno di un'ora. Il tedesco ha perso in due set tutte le quattro partite del 2026 ed ha vinto solo due set nelle ultime nove sfide. Zverev non batte Sinner da quasi tre anni, quando si impose in cinque set agli US Open. Ma il tedesco vincendo il Roland Garros si è tolto un peso e sembra molto più leggero. Si prevede quantomeno una partita, anche se alla luce delle precedenti sfide c'è un chiaro favorito. Sull'erba non si sono mai affrontati, la prima volta sarà memorabile.

Il montepremi di Wimbledon: quanto guadagna Sinner in caso di vittoria

A Wimbledon non hanno lesinato. Il montepremi è stato incrementato del 20 percento ed è superiore ai 74 milioni di euro. Per il vincitore del torneo ci saranno oltre 4 milioni di euro, non è la cifra più alta di sempre per un il vincitore di una prova del Grande Slam, ma è assai rilevante. Poco più della metà per il finalista perdente, che potrà consolarsi con 2,1 milioni di euro, tasse escluse. I due semifinalisti hanno incassato più di un milione di euro.

Alexander Zverev e Jannik Sinner dopo la finale di Madrid 2026.

Il percorso a Wimbledon di Sinner e Zverev

Sinner ha perso solo due set in questo torneo, entrambi nella prima partita, quella con Kecmanovic che si è trovato in vantaggio addirittura per 2 set a 1. Poi successi in tre set contro Borges, Brooksby, Mochizuki, Struff e Djokovic, piegato con un triplo 6-4. Anche Zverev ha filato come un treno. Solo due set persi, uno con Blockx all'esordio e uno con Lehecka agli ottavi. Sei tie-break giocati e cinque persi. Successi in tre set contro Taylor Fritz ai quarti e contro Arthur Fery in semifinale.

L'albo d'oro di Wimbledon: Sinner vuole il secondo titolo consecutivo, Zverev il secondo Slam in assoluto

Roger Federer con 8 successi è irraggiungibile. A quota 7 ci sono il mito Pete Sampras e Novak Djokovic. Jannik Sinner campione un anno fa vuole il bis, vincendo emulerebbe Alcaraz e se riuscirà a vincere contro Zverev diventerebbe il decimo in assoluto nell'Era Open a fare il bis dopo Laver, Newcombe, Borg, McEnroe, Becker, Sampras (ci è riuscito due volte), Federer, Djokovic (due volte) e Alcaraz. Zverev invece è alla quinta finale Slam, la prima l'ha vinta un mese fa contro Cobolli al Roland Garros.