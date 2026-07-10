Zverev supera Alcaraz nel ranking ATP, cambiano gli scenari per Sinner: ora in tabellone rischia

Zverev torna numero 2 della classifica ATP grazie alla finale di Wimbledon. Alcaraz scende così al numero 3.

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Alexander Zverev è in finale pure a Wimbledon. Seconda finale Slam consecutiva, prima sui prati londinesi, adesso le ha conquistate tutte, avendone giocate già in passato quelle degli Australian Open e degli US Open. Il salto di qualità lo ha fatto, la vittoria al Roland Garros gli ha dato quello cercava e adesso torna numero 2 della classifica ATP, sorpasso ad Alcaraz maturato. La caccia a Sinner ancora non c'è, ma intanto il tedesco è diventato realmente competitivo e in questi mesi è riuscito a creare pure lui un bel solco.

2026 eccezionale per Alexander Zverev

Un 2026 straordinario per il tedesco, che a 29 anni ha trovato la maturità. Sembra davvero aver messo tutto apposto Zverev, che è all'undicesimo torneo stagionale a Wimbledon e in nove occasioni è arrivato come minimo in semifinale. Certo, ne ha vinto solo uno, e buono però, il Roland Garros. Da Sinner è stato battuto in 4 tornei consecutivi: Indian Wells, Miami, Monte Carlo (sempre in semifinale) e Madrid, in una finale flash.

Zverev numero 2 della classifica ATP

Ma tutti quei tornei gli hanno dato tantissimi punti, che ora sono buoni, come quelli degli Australian Open, quando perse una semifinale folle con Alcaraz, che nonostante i crampi lo batté al quinto set. 44 vittorie e 10 sconfitte. Bilancio notevole che gli dà oltre 6 mila punti nella Race (la classifica che si basa solo sui risultati dell'anno solare) e oltre 8 mila nella classifica canonica, dunque è davanti allo spagnolo, che continua a calare, d'altronde non giocando era inevitabile.

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Zverev raggiunge anche la finale a Wimbledon, l'unica che gli mancava.

Zverev era già stato numero 2 del mondo qualche anno fa, ora ci ritorna, e lo fa in modo fragoroso. Senz'altro è più forte. In questo momento è lui il vero rivale di Sinner, anche se ha incassato nove sconfitte di fila da Jannik. I risultati sono eccezionali e il traguardo è meritato per il tedesco, che dopo la vittoria su Fery ha elogiato il tennista britannico, giunto a sorpresa in semifinale.

Alcaraz quando torna può sfidare subito Sinner

Adesso, o meglio in futuro nei grandi tornei ci sarà qualcosa che cambierà. Perché Alcaraz, quando un giorno tornerà, non sarà ovviamente numero 1 ma nemmeno numero 2 e ciò significa che potrebbe finire dalla parte di tabellone di Sinner, quindi la super sfida, tanto attesa, sempre, potrebbe arrivare teoricamente in semifinale, ma pure prima, se Carlos non giocherà altri tornei e proseguirà a calare in classifica, scivolando fuori dalla top quattro, potrebbe dunque finire anche nell'ipotetico quarto di tabellone di Jannik, che tutto vorrebbe meno che trovare il suo grande rivale nelle prime fasi di qualsiasi torneo.