Zverev vince il Roland Garros contro un meraviglioso Cobolli e spezza la maledizione degli Slam

Niente da fare per Cobolli in finale al Roland Garros: Zverev si impone stoicamente in 5 set e vince il suo primo Slam. Applausi per l’azzurro, che da domani sarà numero 10 al mondo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alexander Zverev alla fine ce l'ha fatta ed è riuscito a vincere il primo agognato torneo dello Slam della sua carriera. Il tedesco ha trionfato al Roland Garros battendo in finale dopo 5 set di battaglia un grande Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 ). Onore delle armi per l'azzurro protagonista di una bellissima cavalcata a Parigi che gli permette di entrare nella top ten del ranking. Dopo un primo parziale in cui ha pagato un po' l'emozione dell'occasione, il tennista italiano ha tenuto testa a Sascha dando vita ad una meravigliosa battaglia. Piglio e carattere non sono bastati a Flavio che ha pagato dazio forse ad un pizzico di frettolosità nei momenti clou. Il futuro però è suo, e questo torneo non può che rappresentare per lui una grande iniezione di fiducia. Il principale merito di Zverev? Quello di riuscire a non scomporsi di fronte all'entusiasmo di Cobolli, risultando alla lunga più continuo e calmo con un tennis molto solido. Applausi per il nuovo campione che se l'è letteralmente sudata e per il grande spettacolo offerto da questi due ragazzi.

Inizio difficile per Cobolli, Zverev solidissimo ne approfitta

Flavio ha dato la sensazione sin dal primo game di accusare il peso della partita contro un giocatore più a suo agio. Solido, impeccabile o quasi al servizio il tedesco che ha concesso pochissimo approfittando di qualche sbavatura di troppo dell'azzurro meno arrembante del solito. Il 6-1 ha fotografato alla perfezione l'andamento del set scivolato via velocemente dopo un primo game combattuto e chiuso con il break che ha dato subito fiducia a Zverev.

Cobolli si riscatta e porta a casa il secondo set

Una fiducia che però ha iniziato a vacillare nel secondo set per grandi meriti del tennista italiano. A poco a poco Cobolli è cresciuto da tutti i punti di vista: servizio, colpi, varietà e posizione in campo a certificare una maggiore aggressività e consapevolezza, dopo essersi tolto di dosso la ruggine iniziale. Gran parziale giocato da un gagliardo Flavio che ha rimesso in parità il discorso dei set, chiudendo 6-4. Meno baldanzoso Zverev che ha visto le sue certezze minate dall'avversario. Una cosa è certa: il match è salito in termini di spettacolarità e divertimento.

Il terzo set ha un finale a sorpresa, Zverev ne approfitta

Un copione che prosegue anche nel terzo set, giocato all'insegna dell'equilibrio. Un testa a testa fino al 5-4 quando purtroppo Flavio ha avuto un piccolo momento di black-out. Da una posizione di 30-0 e servizio, 4 punti di fila per Zverev che ha approfittato di un po' di frettolosità da parte dell'azzurro per chiudere il parziale e riportarsi avanti nel punteggio.

Battaglia totale nel quarto, la spunta Flavio Cobolli

Il quarto set è stato una girandola di emozioni a suon di break e contro-break. Inevitabile e quasi fisiologica la conclusione al tie-break dove Cobolli è salito davvero in cattedra. Bravissimo Flavio a restare sul pezzo soprattutto dopo un clamoroso errore in occasione del set point, con una volée disastrosa. Il secondo è stato quello giusto con un urlo liberatorio. La sfida si è trasformata anche in una vera e propria battaglia fisica, con entrambi i giocatori molto provati.

L'inerzia sembrava dalla parte di Cobolli e invece ecco che Zverev nell'ultimo set è riuscito a strappare subito il servizio e involarsi verso il successo. Una mazzata per Flavio che ha accusato il colpo anche dal punto di vista fisico, mostrando anche qualche segno di nervosismo. Game, set, match e torneo finito tra gli applausi per una finale davvero combattuta.