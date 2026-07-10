Arthur Fery ha svelato di essersi sottoposto a un intervento nel mezzo del torneo di Wimbledon

Arthur Fery, semifinalista a Wimbledon, durante il torneo ha avuto un problema che ha richiesto di sottoporsi a un intervento.

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Arthur Fery ha raggiunto a sorpresa le semifinali del torneo di Wimbledon, dove è impegnato contro Sascha Zverev, e il prolungarsi della permanenza a Londra – da lui stesso inatteso – ha avuto come effetto collaterale che non ha potuto (né voluto) posticipare un piccolo intervento resosi necessario per i frequenti episodi di epistassi, ovvero di sanguinamento dal naso.

Il 23enne tennista inglese di genitori francesi, che per bassa classifica (numero 114, ma da lunedì sarà nei primi 40 al mondo) è entrato in tabellone grazie a una wild card, soffre di questo problema da tempo. Lui stesso ha spiegato che le emorragie in questione potrebbero essere un segno di stress o nervosismo.

Arthur Fery colpito da epistassi contro Bergs a Wimbledon: la decisione di intervenire

Il problema si è evidenziato in maniera abbastanza fastidiosa durante la grande rimonta al terzo turno contro Zizou Bergs, quando la vittoria di Fery al super tie-break del quinto set è stata contrappuntata da tre interventi medici a causa appunto della perdita di sangue dal naso. Ma già dal match successivo contro Dimitrov (altra epica vittoria in cinque set) e poi durante la partita dei quarti vinta con Cobolli, dal naso di Fery non è caduta una sola goccia di sangue.

Arthur Fery durante uno dei timeout medici nel match contro Bergs a Wimbledon: l'epistassi non gli ha dato tregua

Già, perché in quel lasso di tempo è successo qualcosa che Arthur ha raccontato dopo il match contro l'azzurro: "Quattro giorni fa mi sono sottoposto a un piccolo intervento proprio qui. Sembra che abbia aiutato. Si tratta solo di cauterizzare i vasi sanguigni nel naso. Una piccola cosa, niente di grave. Non mi ha fatto male. Da lì in poi ho anche cercato di evitare di strofinare il naso direttamente con un asciugamano. Credo che anche quello non aiutasse, quindi è stata una combinazione di fattori, e anche un po' di fortuna".

Sebbene il riposo sia normalmente raccomandato dopo un simile intervento, Fery ha continuato a giocare e il sanguinamento non si è più presentato nei match successivi.

Il saluto di Fery al pubblico londinese dopo aver battuto Cobolli

Riguardo al problema, il team del britannico aveva dichiarato che il giocatore si sarebbe consultato con dei medici dopo il torneo. Ma Fery ha allungato così tanto la permanenza a Wimbledon – portandola a due settimane, ogni oltre più rosea aspettativa – che è stata presa la decisione di intervenire nel mezzo del torneo londinese, il che è avvenuto all'inizio di questa settimana.