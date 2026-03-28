Sinner in finale a Miami, battuto un grande Zverev: “Sono stato fortunato, per me vuol dire tanto”

Jannik Sinner piega Alexander Zverev e vola in finale al torneo di Miami. L’azzurro ha dovuto fare i conti l’aggressività del tedesco ma lo ha colpito nei momenti decisivi: ora l’ultimo ostacolo verso il Sunshine Double si chiama Jiri Lehecka.

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Zverev perdona, Sinner no. Jannik infila la settima vittoria di fila contro il tedesco (6-3, 7-6) piegando la sua ostile resistenza e si qualifica per la finale del torneo di Miami. Nell'urlo finale c'è tutta la consapevolezza di chi sa di aver vinto una battaglia durissima. Il tennista italiano si conferma un gigante nei momenti che contano spegnendo i sogni di gloria del suo avversario protagonista di un'ottima prestazione. Sempre centrato e a suo agio l'azzurro supportato dal servizio quasi micidiale (quando ha funzionato è stato un fattore) e anche da un gioco di volo importante. Ora l'ultimo ostacolo sarà Lehecka per provare a portare a casa il Sunshine Double.

Zverev molto aggressivo, Sinner gioca bene quando conta

Ha avuto il suo bel da fare dunque Sinner per domare uno Zverev molto aggressivo. Sin dai primi game il tedesco ha tenuto fede a quanto dichiarato alla vigilia con un gioco offensivo che ha creato qualche problema all'azzurro. Ancora una volta però il campione italiano non si è scomposto ed è venuto fuori nei momenti che contano: ha portato a casa l'unico break del primo set giocando un game eccellente (memorabile il lungo scambio a tutta velocità portato a casa), e poi ha tirato fuori gli ormai soliti ace al momento giusto per tagliare le gambe all'avversario frustrato per non essere riuscito a fare di più nonostante un tennis convincente.

La resistenza di Jannik e la bravura nei momenti difficili

Zverev ha continuato a giocare alla grande anche nel secondo set, quando Sinner è un po' calato nella percentuale delle prime. Bravo però il vincitore di Indian Wells a restare sempre sul pezzo, anche quando ha dovuto affrontare palle break. Punto dopo punto, il match è scivolato nel tie-break con un Sinner tornato martellante al servizio e abile a farsi trovare pronto ad affondare il colpo per approfittare anche degli errori indotti di Zverev. Game, set, match e seconda finale di fila.

Solita grande lucidità poi nell'analisi della vittoria contro il tedesco: "Ritrovarmi di nuovo in finale significa davvero tanto per me. Ovviamente cerchiamo di spingere ancora per qualche giorno, ma allo stesso tempo è stato comunque uno swing incredibile. Il mio obiettivo era giocare più partite possibili e non poteva andare meglio di così. Sono molto felice. Sono stato un po’ fortunato nel finale, soprattutto nei momenti importanti. Sono molto contento e, ancora una volta, significa davvero tanto per me".

E a proposito della finale contro Lehecka, Sinner sa cosa lo aspetta: "Lehecka è un giocatore incredibile. Lo ha dimostrato non solo in questo torneo, ma durante tutta la sua carriera. Sarà diverso, ovviamente: lui giocherà sicuramente con più libertà rispetto a me. Però allo stesso tempo, come ho detto, cerco di controllare quello che posso controllare e poi il resto vedremo come andrà. Giocheremo in condizioni diverse: se era una partita serale, molto probabilmente giocheremo di giorno. Vedremo anche le previsioni meteo, come andrà. Ma comunque, in ogni caso, sono davvero molto, molto felice".