Sinner fa piangere Gerry Armstrong a Miami: “So che per te non è mai stato facile. Grazie davvero”

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Jannik Sinner durante il suo discorso celebrativo per il trionfo a Miami è stato, come sempre, gentile con tutti. Dall'avversario, al direttore del torneo James Blake, dal pubblico agli addetti ai lavori e ai raccattapalle, fino a quando ha voluto sorprendere Gerry Armstrong. Il classe 1955 è una vera e propria icona del circuito, storico supervisor dell'ATP Tour. Ne ha viste tantissime nella sua carriera l'ufficiale che sta per andare in pensione. Nonostante la sua esperienza, Armstrong si è commosso di fronte alle inaspettate parole del campione del Sunshine Double.

Il discorso di Sinner che celera Gerry Armstrong dopo il trionfo di Miami

Jannik Sinner infatti si è preso qualche secondo per dedicare un tributo allo storico ufficiale, massima autorità presente sul campo per dirimere eventuali controversie arbitrali. Non era infatti solo il giorno dell'azzurro in Florida, ma anche quello di Gerry Armstrong celebrato così: "È anche il tuo giorno Gerry. So che lavori tantissimo, molto più di me. Io non ero nemmeno nato quando tu hai iniziato a lavorare!".

La commozione di Armstrong icona del circuito dopo le parole di Jannik

Una battuta che ha fatto sorridere Gerry Armstrong con gli occhi inumiditi dalle lacrime. Una scena che ha spronato ulteriormente Sinner ad andare avanti nel suo discorso per la colonna del tennis: "Ma è bellissimo vedere la passione che ci metti nel cercare di rendere tutti noi il più felici possibile. So che la tua situazione non è mai stata facile, quindi grazie davvero. Ti auguro solo il meglio per il futuro". Applausi scroscianti di tutti i presenti e dei tifosi per Armstrong che non poteva sognare un congedo migliore in quel di Miami.

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Chi è Gerry Armstrong

Un episodio che conferma ancora una volta la grande sensibilità di Sinner anche nei confronti di chi lavora da sempre dietro le quinte per permettere che lo spettacolo del tennis vada a buon fine. Ex arbitro capace di dirigere una serie di match storici, Gerry Armstrong è diventato ancor più popolare da supervisor quando ha dovuto affrontare tante situazioni complicate in campo. Sempre in prima linea l'ufficiale anche quando si è trattato semplicemente di asciugare il campo. Proprio per questo è amato così tanto dai giocatori, che ne hanno apprezzato sempre la semplicità. Il tutto senza mai lasciarsi coinvolgere e cercando sempre di gettare acqua sul fuoco anche durante i momenti più caldi. Di certo quando ha lavorato nelle partite di Sinner non ha dovuto faticare più di tanto alla luce del comportamento sempre impeccabile dell'azzurro.