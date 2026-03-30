Capolavoro Sinner a Miami: piega Lehecka, vince il Sunshine Double e si avvicina ancora ad Alcaraz

Jannik Sinner batte Jiri Lehecka nella finale del Miami Open e completa lo storico Sunshine Double dopo il successo a Indian Wells. L’azzurro conquista il 26° titolo ATP in carriera e accorcia le distanze dal numero uno del ranking di Carlos Alcaraz. Nemmeno la pioggia lo ha destabilizzato.

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Jannik Sinner aggiunge un altro risultato eccezionale alla sua già importante carriera. Con la finale vinta contro Lehecka a Miami, il tennista italiano entra nel ristretto club dei giocatori che hanno vinto il Sunshine Double, ovvero l'accoppiata Indian Wells-Miami, l'ultimo a riuscirci era stato Roger Federer nel 2017. Una cavalcata trionfale quella del numero due del mondo che accorcia ulteriormente le distanze dalla vetta del ranking occupata da Alcaraz. Un Sinner padrone del campo, con un tennis sempre più definitivo e asfissiante. Perentorio nel primo set, intelligente e resiliente nel secondo. Nemmeno l'ora e mezza di sospensione per pioggia lo ha destabilizzato.

Sinner mette le cose in chiaro già nel primo set

Che sia un cemento più veloce o più lento, non fa differenza. Jannik Sinner ancora una volta si è rivelato dominante sui campi americani. La finale di Miami è girata nel terzo e nel quarto game del primo set. Il campione italiano infatti dopo aver ottenuto il break, nel gioco successivo ha recuperato dallo 0-40 grazie al suo sempre più affidabile servizio: cinque punti di fila e colpo durissimo per Lehecka che si è poi arreso 6-4. Il suo tentativo di uscire dalla "comfort zone" del suo gioco lineare per provare ad impensierire il numero due del mondo si è rivelato vano.

La dedica per Bezzecchi e Kimi Antonelli

Dopo una sospensione per il ritorno della pioggia di quasi un'ora e mezza, Sinner è ripartito bene ma ha dovuto fare i conti con un Lehecka più caparbio. Il ceco ha messo maggiore pressione al campione italiano, bravo a restare sempre concentrato e glaciale al momento giusto. Altro 6-4 e trionfo per Jannik che ha dedicato il successo anche a Bezzecchi e Kimi Antonelli, in una domenica memorabile per l'Italia tra motori e tennis.

I numeri di Sinner, quanti titoli ha vinto e come cambia il ranking e la corsa al primo posto

E dunque c'è subito da aggiornare il palmares di Sinner che si porta a quota 26 titoli ATP vinti in carriera. Sono 7 i titoli Masters 1000 portati a casa da uno Jannik che può sorridere anche in chiave ranking. Grazie ai duemila punti conquistati tra Indian Wells e Miami, l'azzurro si porta a 1190 lunghezze da Carlos Alcaraz che sentirà il fiato sul collo a Monte Carlo, dove Sinner potrebbe iniziare a pensare di mettere la freccia.