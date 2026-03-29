Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte Carlo

Sinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP. I calcoli e gli scenari punti alla mano: con una vittoria in Florida, il clamoroso sorpasso al numero uno a Monte Carlo diventa possibile.

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Jannik Sinner finora non ha sbagliato un colpo nel Sunshine Double e la classifica sorride. Dopo aver trionfato a Indian Wells, il campione italiano ha conquistato la finale di Miami. Dopo il successo su Zverev l'azzurro avrà la chance di vincere il secondo titolo della carriera in Florida contro Lehecka. Se dovesse arrivare un altro trionfo a chiudere la prima parte della stagione sul cemento, Jannik ridurrebbe ancora le distanze da Carlos Alcaraz e dalla vetta del ranking ATP.

Sinner in finale a Miami, lo scenario nel ranking per il primo posto

Il numero due del mondo ha tutto da guadagnare al Miami Open, non avendo punti da difendere dopo l'assenza nella scorsa edizione. Con la conquista della finale si è assicurato 650 punti nel ranking, salendo dunque a quota complessiva 12050. Questo vuol dire che il distacco da Alcaraz si è assottigliato ancora: Carlos con il ko del terzo turno a Miami ha incassato solo 40 punti, portandosi dunque a 13590. La differenza allo stato attuale delle cose è di 1540. Le cose però possono cambiare ulteriormente.

Alcaraz ha visto ridursi il suo vantaggio nel ranking

La distanza da Alcaraz in caso di trionfo di Sinner a Miami

Questo scenario, però, diventerebbe definitivo solo se Jannik Sinner venisse sconfitto nell'ultimo atto del torneo contro Lehecka. In caso di successo il bottino di punti che l'azzurro porterebbe con sé al ritorno sulla terra rossa europea sarebbe di 1000 punti. Classifica alla mano, il campione italiano raggiungerebbe i 12400 punti, portandosi a 1190 lunghezze dal primo giocatore della classifica ATP Alcaraz. Sarebbero 2000 punti in meno di un mese per Sinner, che chiuderebbe nel migliore dei modi possibili la tournée americana.

La lotta per il numero uno del ranking a Monte Carlo, cosa potrebbe succedere

Questo vuol dire che già a Monte Carlo Sinner potrebbe iniziare a mettere la freccia. Nel Principato, infatti, Alcaraz ha 1.000 punti da difendere, e quindi all'inizio del Masters il divario sarà ancora più ravvicinato. Già durante questo appuntamento potrebbe arrivare il sorpasso. Carlos per mantenere il posto dovrebbe o vincere il torneo o arrivare comunque più avanti del suo principale avversario in questo tabellone. Solo così l'assalto dell'azzurro sarebbe ricacciato indietro.