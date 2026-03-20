All’Open di Miami 2026 Sinner può tentare il Sunshine Double: cos’è e quanti ci sono riusciti nella storia

Con Sunshine Double si intende la doppietta di due vittorie consecutive nei tornei di marzo: Indian Wells e Miami Open. Sinner ha vinto il primo e prova a fare la doppietta, impresa riuscita complessivamente a undici tennisti dal 1990 a oggi.

Il mese di marzo nel tennis è rappresentato dai tornei di Indian Wells e Miami, che assieme formano il Sunshine Double, che letteralmente significa doppietta del sole, ma considerate le condizioni meteorologiche è meglio definirlo come doppietta sotto il sole. Perché si gioca prima in California e poi in Florida in condizioni ambientali diverse ma altrettanto faticose. Sinner ha vinto Indian Wells ed ha la possibilità di fare la doppietta, cosa riuscita solamente a sette tennisti dal 1990 a oggi a livello maschile e quattro in campo femminile. Tra gli uomini l'ultimo a riuscirci è stato Roger Federer nel 2017.

Chi sono i tennisti che hanno fatto Sunshine Double in ATP e WTA

Nel 1990 il circuito è stato risistemato e da quel momento in poi solo sette tennisti hanno fatto vinto uno dietro l'altro Indian Wells e Miami. Il primo a riuscirci è stato Jim Courier nel 1991, poi toccò a Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998) e Andre Agassi (2001). Tutti loro hanno compiuto un'impresa realizzandolo una volta. Roger Federer invece ci è riuscito tre volte (2005, 2006, 2017), Novak Djokovic addirittura quattro (2011, 2014, 2015, 2016), tre consecutive.

In campo femminile invece due volte ha fatto il Sunshine Double Steffi Graf, che ci è riuscita nel 1994 e nel 1996. Una volta hanno realizzato invece la doppietta tra le donne Kim Cljisters (2005), Vika Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022). In corsa quest'anno ci sono Sinner e Sabalenka, campionessa a Indian Wells

Roger Federer è stato l’ultimo in campo maschile a realizzare il Sunshine Double.

Perché si chiama Double Sunshine e qual è la difficoltà

Il Sunshine Double è una definizione che non è nata con l'avvio di questi due tornei, che sono ormai longevi. Ma è stata coniata negli ultimi anni e si è appiccicata a Indian Wells e Miami. Vincerli in fila non è semplice per diversi motivi: il primo riguarda la continuità. Si giocano uno dietro l'altro. Sinner e Sabalenka che hanno vinto Indian Wells hanno poco tempo per rifiatare. Il secondo riguarda le condizioni meteo, fa caldo e tanto in California e Florida. Terzo il campo di partecipazione che è d'elite e che prevede ostacoli importanti sin dai primissimi turni.

Quante possibilità ha Sinner di vincere anche l'Open Miami

Jannik Sinner ha molte possibilità di vincere anche il torneo di Miami, che si disputa ormai da qualche anno all'Hard Rock Stadium. Sinner e Alcaraz sono i più forti sul cemento e sembrano destinati alla prima finale del 2026, ma gli ostacoli sul loro percorso non mancano. Jannik, però, si trova a meraviglia in questo torneo: ha vinto nel 2024 e perso la finale nel 2021 e nel 2023. Considerati dunque diversi fattori l'italiano è uno dei due favoriti per il titolo.