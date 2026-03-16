Sinner trionfa a Indian Wells: gioca la partita perfetta e batte in una splendida finale Medvedev

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Jannik Sinner ha vinto per la prima volta il torneo di Indian Wells. Il numero 2 della classifica ATP ha giocato una partita splendida contro un eccellente Daniil Medvedev, piegato con il punteggio di 7-6 7-6. Per Sinner è il primo titolo del 2026, il venticinquesimo della sua carriera.

Sinner vince due tie-break e conquista Indian Wells

La finale lo vedeva favorito, in virtù anche dei precedenti. Ma Medvedev era reduce dal successo su Alcaraz. La partita è stata splendida. Sinner e Medvedev giocano benissimo, servono in modo impeccabile e sbagliano poco. Il primo set viaggia veloce, nessun break e tie-break che lo decide. 8 punti a 6 per Jannik che se lo prende sul filo. Nel secondo l'italiano serve per primo e pare sempre debba arrivare il momento in cui Medvedev crolli e invece il russo resiste con bravura. Sinner gioca a un livello altissimo e si va ancora al tie-break, che Jannik inizia male: va sotto 4-0, ma lo vince 7-4.

Primo titolo del 2026 per Sinner

Così Sinner conquista il primo titolo del 2026 e vince il venticinquesimo torneo della sua carriera, consolidando il secondo posto ATP, ma soprattutto rosicchia 600 punti ad Alcaraz, davanti anche nella Race – la classifica dell'anno solare, ma con ‘soli' 1000 punti di vantaggio.

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"Non ho mai mollato, sono senza parole"

Chiusa l'opera Sinner parla a caldo, fa un'intervista in campo e dopo aver dedicato il successo all'amico Kimi Antonelli, vincitore del primo Gp della carriera in F1, ha detto: "Bellissimo. Sono senza parole. Questa è stata una partita durissima. Sono contento che Daniil sia tornato a questo livello. Ci siamo allenati duramente e questo risultato mi rende molto contento. Sono felice di condividerlo con il mio team. Non ho mai mollato nel tie-break, ci ho sempre creduto. Ho cercato i miei colpi. Il terzo set sarebbe stato duro ed era meglio chiudere in due".