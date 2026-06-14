Toto Wolff arrabbiatissimo dopo il GP Barcellona: “Abbiamo perso due volte, errori inaccettabili”

Wolff ha elogiato Hamilton per la vittoria di Barcellona ma è stato durissimo con la Mercedes per l’affidabilità e la gestione di Antonelli e Russell.

A Barcellona è stato il giorno di Lewis Hamilton che d'incanto è tornato quello di una volta. Perfetto, impeccabile, un martello, una vittoria con tre soste effettuate. Vittoria 106 per Lewis e prima con la Ferrari, che inizia a fiutare qualcosa in chiave Mondiale. Toto Wolff di Hamilton è rimasto amico e ha usato parole splendide per il suo ex pilota, ma per quanto combinato dalla sua squadra invece l'a.d. della Mercedes ha avuto parole durissime.

I complimenti di Wolff a Hamilton

La gioia per Hamilton è reale, Wolff lo ha sempre detto. Anche quest'anno quando Lewis salì sul podio in Cina con i piloti Mercedes, l'austriaco era davvero contento: "Ho sempre dichiarato che se non tocca a noi, vorrei vedere Lewis vincere. Per voi italiani è meraviglioso tra Kimi e la Ferrari. Sono contento per Hamilton e per Fred. Ora c'è un rivale per il titolo. Va veloce. Ha la mentalità vincente, lo so, l'ho visto per dodici anni".

Wolff durissimo: "Inaccettabile perdere macchine così".

Le espressioni del volto sono cambiate totalmente quando, nell'intervista a Sky, si è parlato della gara delle Mercedes. Wolff è stato durissimo sia parlando dei problemi di affidabilità, che hanno estromesso dall'ordine d'arrivo Kimi Antonelli, che ha perso 18 punti preziosi (il secondo posto): "È inaccettabile perdere le macchine così. Per vincere le gare si devono finire. Abbiamo perso 25 punti a Montreal con George (Russell si ritirò dopo una trentina di giri, ndr.) e 18 qui con Kimi".

"Oggi abbiamo perso la gara per non fare ordine di scuderia"

Dopo di che è stato tranchant anche nei confronti della sua squadra, che ha permesso una battaglia tra Russell e Antonelli. Battaglia che ha danneggiato entrambi i piloti che hanno perso tempo prezioso nei confronti di Hamilton ed ha parlato per la prima volta di ordini di scuderia: "Non sono contento della nostra strategia, abbiamo perso due volte. Questo è il momento in cui si battaglia con la Ferrari. Oggi abbiamo perso la gara per non fare team order, adesso dobbiamo capire come gestirla in futuro".

Antonelli resta saldamente al comando della classifica piloti con 41 punti di vantaggio su Hamilton, con Russell subito dietro con 50 punti da Kimi. Mentre nel titolo Costruttori la Mercedes ha un ampio margine sulla Ferrari, che paga anche gli ultimi due ritiri di Leclerc.