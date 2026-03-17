Sinner si accorge di Agassi sui maxi-schermi a Indian Wells durante la finale: “L’ho cercato ovunque”

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C'era anche Andre Agassi ad assistere dal vivo alla finale vinta da Jannik Sinner su Daniil Medvedev a Indian Wells. L'ex tennista americano, che tra i suoi successi vanta anche un titolo californiano, oltre a gustarsi il match in prima fila ha partecipato alla premiazione. Una presenza che ha inorgoglito il tennista italiano che non è rimasto indifferente quando l'immagine dell'ex "Kid di Las Vegas" è apparsa sui maxi-schermi durante il match.

Sinner e il retroscena sulla presenza di Agassi a Indian Wells

Lo ha raccontato lo stesso Sinner in occasione di un'intervista rilasciata a Tennis Channel. Negli studi dell'emittente infatti il neo-campione di Indian Wells è stato stuzzicato tra Formula 1 e tennis: Jannik che a quanto pare è riuscito a vedere su Youtube gli highlights del trionfo di Kimi Antonelli prima del match, ha fatto lo stesso anche per André Agassi quando si affermò nel 2001?

Sinner sorpreso dalla presenza dell'ex campione, lo ha cercato ovunque

Il numero due del mondo ha colto la palla al balzo: "No, no. Ma a un certo punto lo hanno inquadrato sul maxischermo. Mi sono guardato intorno chiedendomi: "Ma dov'è seduto?". Ed era seduto esattamente dietro il campo!". Tra i sorrisi dei presenti poi Sinner ha spiegato qual è il rapporto speciale che lo lega alla leggenda del tennis: "È fantastico, abbiamo un bel rapporto, una bella amicizia. Ovviamente abbiamo in comune lo stesso allenatore (Darren Cahill, ndr), il che è sempre un piacere, ed è uno dei migliori giocatori di sempre. È stato bello vederlo sugli spalti".

Il rapporto speciale tra Sinner e Agassi

Pur non avendo lo stesso "anticipo" di Agassi, ovvero il timing nel colpire la palla che lo ha reso unico, Sinner è stato spesso accostato a lui per l'abilità nella riposta. I due si sono incontrati spesso nel circuito e non sono mancati anche i preziosi consigli di Andre a Jannik, soprattutto a quanto pare sulla gestione della pressione mentale e delle aspettative. Addirittura, proprio per il suo rapporto con Cahill, si era parlato anche di un'ipotetica sostituzione in futuro nel team di Sinner dopo l'addio del coach australiano. Un'ipotesi che per ora è fantatennis.