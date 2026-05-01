Quando si gioca la finale del torneo dell’ATP Madrid 2026: data e orario dell’incontro

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Jannik Sinner è in corsa per vincere il quinto torneo 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno. Per farlo dovrà vincere altri due incontri, e cioè la semifinale e la finale dell'ATP Madrid 2026. Sinner scenderà in campo contro il francese Arthur Fils, un giocatore in crescita. Se lo batterà tornerà in campo domenica 3 maggio e lo farà alle ore 17 quando si giocherà la finale contro Block o Zverev.

Data e orario della finale del torneo 1000 di Madrid 2026

Il torneo di Madrid è il quarto 1000 della stagione ed è quello che precede gli Internazionali d'Italia. La finale si gioca a metà pomeriggio di domenica 3 maggio. L'orario d'inizio è fissato per le ore 17. Sarà quello il momento in cui entreranno in campo i vincenti delle semifinali che saranno Sinner-Fils e Blockx-Zverev.

Dove vedere la finale di Madrid in TV e streaming: forse anche in chiaro

La finale del torneo maschile di Madrid sarà trasmessa in diretta certamente da Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo. Diretta sul canale 201 (Sky Sport Uno) ma anche sul 203 (Sky Sport Tennis), con la telecronaca della coppia Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non è al momento assicurata la certezza della trasmissione in chiaro. Sky che detiene i diritti potrebbe decidere di lasciarla anche a TV8, come fatto per il torneo di Monte Carlo. Ma potrebbe essere anche trasmessa in differita. Oppure potrebbe non esserci affatto la possibilità di vedere la finale in chiaro.

Chi giocherà la finale del 1000 di Madrid

I vincenti delle due semifinali saranno in campo domenica per la finale del 1000 di Madrid, appuntamento ormai consolidato dalla primavera sulla terra rossa. La prima la disputeranno Jannik Sinner e Arthur Fils. L'altra invece la giocheranno il sorprendente belga Alexander Blockx e Zverev.