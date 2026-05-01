Kostyuk batte Potapova in semifinale a Madrid, la sua allenatrice tira fuori il Jack di Quadri

Appena finita la semifinale di Madrid vinta da Marta Kostyuk su Anastasia Potapova, la sua allenatrice ha tirato fuori in tribuna un Jack di Quadri e lo ha mostrato a tutti in diretta TV.

Marta Kostyuk è in finale nel torneo WTA 1000 di Madrid, sabato affronterà (da sfavorita) Mirra Andreeva, testa di serie numero 1 del tabellone. La 23enne ucraina ha battuto in semifinale 6-2/1-6/6-1 la russa naturalizzata austriaca Anastasia Potapova. Al termine della partita, le telecamere hanno inquadrato prima l'esultanza della vincitrice e poi la sua allenatrice in tribuna, che sorprendentemente ha tirato e fuori ed esibito una carta del mazzo francese, il Jack di Quadri.

Il gesto dall'oscuro significato ha monopolizzato la discussione degli appassionati, che hanno formulato le più svariate ipotesi al riguardo. La teoria più accreditata è che fosse un messaggio in codice alla Kostyuk, volendo indicare la sua 11sima vittoria di fila nel circuito. Il ‘Jack of Diamonds' (che in italiano chiamiamo Jack o Fante di Quadri) è infatti l'11sima carta nel mazzo francese, contando l'Asso come prima.

Si tratta dunque di qualcosa di confidenziale e motivazionale tra la numero 23 al mondo e la sua coach, Sandra Zaniewska, a sua volta ex tennista. Il rapporto tra le due è molto solido, lavorano assieme ormai da quasi tre anni. La 34enne polacca è considerata una delle allenatrici di alto livello nel circuito WTA ed è molto apprezzata per il suo approccio mentale e il rapporto personale con le giocatrici. La Kostyuk ha spesso parlato del feeling ‘materno' e della libertà che le dà.

Marta in effetti è in una lunga striscia positiva aperta: dopo il successo in Billie Jean King Cup di inizio aprile su Magda Linette, la tennista di Kiev ha vinto il torneo di Rouen (5 partite) ed è ora in finale a Madrid (altri 5 match vinti). Il totale dice 11, adesso per fare 12 bisogna superare un osso molto duro come la 19enne Andreeva, numero 8 al mondo. A quel punto forse la Zaniewska tirerà fuori la Regina…