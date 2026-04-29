Anastasia Potapova in semifinale a Madrid: “Ho vinto grazie al mio fidanzato, è arrivato in tempo”

Anastasia Potapova è in semifinale al torneo di Madrid. L’austriaca ha vinto ‘due volte’ contro Pliskova. Dopo la vittoria Potapova ha ringraziato il suo fidanzato, il tennista Griekspoor arrivato nel momento più importante.

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Il torneo di Madrid con Sinner e Cobolli è seguitissimo a livello maschile, ma anche il torneo femminile regala storia. Da quella di Andreeva alla clamorosa eliminazione di Sabalenka battuta da Batpitste. E ora c'è anche quella di Anastasia Potapova che dopo essere stata battuta nelle qualificazioni è diventata la prima lucky loser a raggiungere le semifinali in un torneo 1000 femminile. Dopo la partita prima le lacrime e poi il ringraziamento al suo fidanzato, il tennista Griekspoor.

Potapova in semifinale a Madrid

Potapova è una tennista russa di nascita, ma di passaporto austriaco. Classe 2001, tre anni fa arrivò vicinissima alla top 20, mancata di poco. Gli ultimi mesi sono stati scarsi di vittorie ed è precipitata al numero 97. A Madrid ha giocato le qualificazioni, ha perso nel turno decisivo ma è stata ripescata. Lucky loser vera, ma il posto al sole se l'è guadagnato a suon di vittorie. Negli ottavi ha vinto niente meno che con Elena Rybakina. La partita con Pliskova fila liscia fino al momento in cui serve per il match, il servizio lo perde, tutto si allunga ed è tie-break che vince la giocatrice più esperta.

Poi il ringraziamento a Griekspoor, il suo fidanzato tennista

Il terzo set sembra pendere verso Pliskova e invece Potapova tiene botta prima di effettuare il break decisivo nell'ottavo gioco, poi la fine del match. L'austriaca passa in semifinale. Un traguardo vero, un traguardo che la riporta in posizioni consone e le dà anche un'iniezione di fiducia. Subito dopo la partita la tennista ha ringraziato il suo fidanzato, il tennista olandese Tallon Griekspoor, che è arrivato sul Manolo Santana nel momento più importante: "Questa è la prima volta che lo dico, ma devo ringraziare il mio fidanzato che è arrivato proprio in tempo. Mi ha salvata appena in tempo. Continuava a dirmi: "Dai che puoi farcela. Siamo tutti qui insieme, con te. continua così". Nel terzo set è stato soprattutto merito suo aver vinto questo. Io ho solo giocato e mentalmente lui mi ha tenuto su".

Griekspoor quando è iniziata Pliskova-Potapova era impegnato in un match degli ottavi di finale del torneo di doppio in tandem con Nakashima. Sono stati battuti al super tie-break da Johnson e Zielinski. Il timing è stato l'ideale e l'amore trionfa sui campi da tennis di Madrid.