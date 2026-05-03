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L’albo d’oro del torneo 1000 di Madrid: record di vittorie per Rafa Nadal

Rafael Nadal detiene il record di vittorie nel torneo 1000 di Madrid. Tra i tennisti con più di una vittoria anche Djokovic, Federer e Alcaraz.
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A cura di Alessio Morra
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Rafael Nadal è il tennista che vanta il maggior numero di vittorie anche al torneo di Madrid, che ha conquistato in cinque occasioni. Il primo lo vinse quando il torneo era ancora indoor. Tra i plurivincitori c'è anche Alexander Zverev, finalista contro Sinner in questa edizione. Jannik è stato il secondo italiano in finale a Madrid, il primo è stato Berrettini, battuto in finale nel 2021 proprio da Zverev.

Il torneo di Madrid si è disputato a livello indoor, in autunno, dal 2002 al 2008. Sette vincitori differenti, sei numeri 1 del mondo. Dal 2009 si gioca alla Caja Magica, dunque sulla terra rossa, dove Nadal si è imposto altre quattro volte. Ma a vincere sono stati anche tre volte Djokovic e altre due Federer. Ha fatto il bis pure Murray e due sono stati i successi anche di Zverev e Alcaraz, che ha vinto per due volte consecutivi. Gli ultimi due vincitori sono stati Rublev e Ruud. Ora tocca a Sinner, che diventa l'ennesimo numero 1 a vincere il torneo di Madrid.

L'albo d'oro del 1000 di Madrid

2002 – Andre Agassi
2003 – Juan Carlos Ferrero
2004 – Marat Safin
2005 – Rafael Nadal
2006 – Roger Federer
2007 – David Nalbandian
2008 – Andy Murray
2009 – Roger Federer
2010 – Rafael Nadal
2011 – Novak Djokovic
2012 – Roger Federer
2013 – Rafael Nadal
2014 – Rafael Nadal
2015 – Andy Murray
2016 – Novak Djokovic
2017 – Rafael Nadal
2018 – Alexander Zverev
2019 – Novak Djokovic
2020 – non disputato (COVID)
2021 – Alexander Zverev
2022 – Carlos Alcaraz
2023 – Carlos Alcaraz
2024 – Andrey Rublev
2025 – Casper Ruud

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