L’albo d’oro del torneo 1000 di Madrid: record di vittorie per Rafa Nadal

Rafael Nadal è il tennista che vanta il maggior numero di vittorie anche al torneo di Madrid, che ha conquistato in cinque occasioni. Il primo lo vinse quando il torneo era ancora indoor. Tra i plurivincitori c'è anche Alexander Zverev, finalista contro Sinner in questa edizione. Jannik è stato il secondo italiano in finale a Madrid, il primo è stato Berrettini, battuto in finale nel 2021 proprio da Zverev.

Il torneo di Madrid si è disputato a livello indoor, in autunno, dal 2002 al 2008. Sette vincitori differenti, sei numeri 1 del mondo. Dal 2009 si gioca alla Caja Magica, dunque sulla terra rossa, dove Nadal si è imposto altre quattro volte. Ma a vincere sono stati anche tre volte Djokovic e altre due Federer. Ha fatto il bis pure Murray e due sono stati i successi anche di Zverev e Alcaraz, che ha vinto per due volte consecutivi. Gli ultimi due vincitori sono stati Rublev e Ruud. Ora tocca a Sinner, che diventa l'ennesimo numero 1 a vincere il torneo di Madrid.

L'albo d'oro del 1000 di Madrid

2002 – Andre Agassi

2003 – Juan Carlos Ferrero

2004 – Marat Safin

2005 – Rafael Nadal

2006 – Roger Federer

2007 – David Nalbandian

2008 – Andy Murray

2009 – Roger Federer

2010 – Rafael Nadal

2011 – Novak Djokovic

2012 – Roger Federer

2013 – Rafael Nadal

2014 – Rafael Nadal

2015 – Andy Murray

2016 – Novak Djokovic

2017 – Rafael Nadal

2018 – Alexander Zverev

2019 – Novak Djokovic

2020 – non disputato (COVID)

2021 – Alexander Zverev

2022 – Carlos Alcaraz

2023 – Carlos Alcaraz

2024 – Andrey Rublev

2025 – Casper Ruud