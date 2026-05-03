Quanto ha guadagnato Sinner vincendo l’ATP Madrid 2026: punti e montepremi

Jannik Sinner sconfiggendo Alexander Zverev nella finale nel torneo 1000 di Madrid ha ottenuto 1000 punti per la classifica ATP e vinto oltre 1 milione di euro.

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Jannik Sinner battendo Alexander Zverev si è aggiudicato anche il torneo di Madrid, il quarto torneo 1000 della stagione. Jannik aveva vinto i primi tre: Indian Wells, Miami e Monte Carlo. In palio c'era un'appuntamento con la storia per il numero 1 del mondo, che è diventato il primo a vincere cinque tornei 1000 consecutivi. In palio c'erano anche 1000 punti e un discreto montepremi, oltre un milione di euro per il vincitore, poco più della metà per chi ha perso la finale.

Quanto guadagna il vincitore dell'ATP Madrid

8,2 milioni di euro è il montepremi massimo per il Mutua Madrid Open 2026. Sinner e Zverev certamente in campo non hanno pensato alla grossa cifra, ma a verbale c'erano 1.007.615 euro per il campione di Madrid 2026 e 535.585 per il finalista. Cifre di rilievo, d'altronde questo è uno dei principali tornei del tennis.

Il montepremi dell'ATP Madrid: punti e prize money

1000 punti per il vincitore, ghiotti per un'ulteriore fuga in classifica per Sinner, 650 per il finalista. Ma anche tanti soldi per i tennisti che hanno partecipato a questo torneo. Oltre 21 mila euro per chi ha perso al primo turno. Hanno sfiorato i centomila euro coloro che hanno perso negli ottavi, cifre ancora più importanti a salire con il milione per il vincente del torneo. Quasi trecentomila per i due semifinalisti, Fils e Blockx, che ha disputato il miglior torneo della sua carriera.

Vincitore: €1.007.165 / 1.000 punti

Finalista: €535.585 / 650 punti

Semifinalista: €297.550 / 400 punti

Quarti di finale: €169.375 / 200 punti

Ottavi di finale: €92.470 / 100 punti

Terzo turno: €54.110 / 50 punti

Secondo turno: €31.585 / 30 punti

Primo turno: €21.285 / 10 punti