Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo dalle 17 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è il titolo

Jannik Sinner e Alexander Zverev scenderanno in campo oggi pomeriggio nella finale del torneo 1000 di Madrid. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 17. Chi vince si aggiudicherà il quarto 1000 della stagione. Sinner ha vinto i primi tre: Indian Wells, Miami e Monte Carlo. I precedenti sono 13, Jannik è avanti 9-4 e soprattutto ha vinto gli ultimi otto confronti diretti. Diretta TV solo su Sky, che ha l'esclusiva. Diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è la possibilità di seguire in chiaro né in diretta né in differita l'incontro.
Sinner può rimanere numero 1 ATP per tutto il 2026
Tre tornei 1000 vinti di fila, una semifinale agli Australian Open, ora un'altra una finale. Sinner ha già un bottino ragguardevole che può solo aumentare, a differenza di Alcaraz che è fermo e lo sarà a lungo. La possibilità di rimanere numero 1 per tutta la stagione è molto concreta.
I precedenti tra Sinner e Zverev
C'è poca storia. Il bilancio è 9-4 per Sinner. Si dirà, ok, ma Zverev ne ha vinte quattro, ma i suoi successi sono tutti datati. Le ultime otto partite le ha vinte tutte Jannik, quasi tutte senza lasciare un set al tedesco.
Sinner sarà poi in gara agli Internazionali d'Italia: in programma a Roma la settimana prossima
Un periodo di grandi successi, ottenuti in modo strepitoso, ma senza sosta. Perché Jannik dopo Madrid volerà a Roma, dove un italiano non vince dal 1976. Sinner sarà protagonista al Foro Italico esordendo probabilmente sabato 9 maggio.
Il percorso di Sinner a Madrid
Implacabile Jannik, che ha perso il primo set del torneo contro Bonzi a Madrid, poi ha spazzato via gli avversari che si sono succeduti: Moller, Norrie e soprattutto Jodar, quello che ha resistito di più, e in semifinale il francese Fils, battuto 6-2 6-4.
Chi è Alexander Zverev
Alexander Zverev è ormai uno dei consueti avversari di Sinner, numero 3 della classifica ATP, è da un decennio ai vertici del tennis. Non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di quattro finali perdute, una proprio con Sinner agli Australian Open del 2025. Grande costanza in questa stagione, nella quale è un eterno piazzato, questa è la prima finale del 2026 dopo cinque semifinali perse.
Dove vedere Sinner-Zverev oggi a Madrid in TV e streaming
Jannik Sinner e Alexander Zverev tra esattamente tre ore scenderanno in campo alla Caja Magica sul Manolo Santana Stadium per la finale del torneo 1000 di Madrid. Sinner e Zverev si sfideranno per la 14ª volta, Jannik ha vinto gli ultimi otto precedenti ed è nettamente favorito. L'incontro inizierà alle ore 17 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 e 203. Streaming con Sky Go e NOW. Niente diretta né differita in chiaro.