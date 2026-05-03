Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo dalle 17 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è il titolo

Jannik Sinner e Alexander Zverev scenderanno in campo oggi pomeriggio nella finale del torneo 1000 di Madrid. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 17. Chi vince si aggiudicherà il quarto 1000 della stagione. Sinner ha vinto i primi tre: Indian Wells, Miami e Monte Carlo. I precedenti sono 13, Jannik è avanti 9-4 e soprattutto ha vinto gli ultimi otto confronti diretti. Diretta TV solo su Sky, che ha l'esclusiva. Diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è la possibilità di seguire in chiaro né in diretta né in differita l'incontro.

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