Sinner-Zverev oggi in finale a Madrid, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Sinner-Zverev in finale al Masters 1000 di Madrid: orario, precedenti e dove vedere la partita in TV e streaming: non è prevista diretta in chiaro. Jannik a caccia del primo titolo spagnolo, Sascha vuole il tris al Mutua Madrid Open.

Sinner e Zverev si ritrovano ancora una volta da avversari nella finale del Masters 1000 di Madrid. L'incontro si gioca oggi domenica 3 maggio alle ore 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero uno al mondo, e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14ª volta. Sascha dopo la vittoria in semifinale contro Blockx ci ha scherzato su facendo riferimento alle ultime 8 sfide perse di fila, comprese quelle nelle 3 semifinali degli ultimi Masters nel 2026. Sinner che ha battuto Fils in semifinale, va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Masters Madrid. Un successo in finale gli permetterebbe di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica portandosi a più 1390 punti. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW, mentre non è prevista trasmissione in chiaro.

L'orario della finale tra Sinner e Zverev, quando si gioca

Sinner e Zverev si ritroveranno in campo a Madrid, dopo la sfida della semifinale di Monte Carlo, alle ore 17 di domenica 3 maggio. Appuntamento sul campo centrale della Caja Magica, ovvero il Manolo Santana. Scongiurato il rischio di slittamento di orari, anche perché in caso di eventuale maltempo gli organizzatori potrebbero chiudere il tetto.

Sinner-Zverev in TV e in streaming, dove vedere la finale di Madrid: non sarà in chiaro

La partita tra Sinner e Zverev sarà trasmessa in TV in chiaro? Questa la domanda che tutti gli appassionati si stanno ponendo nelle ultime ore. La risposta al momento è no, perché la burocrazia non permette ancora che quello che è un evento di "particolare rilevanza per la società", come la finale di Madrid con un italiano in campo debba essere visibile gratuitamente.

La decisione spetta solo a Sky che detiene i diritti in esclusiva del torneo con la finale che sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Solo l'emittente satellitare può puntare eventualmente a trasmettere il match in chiaro su TV8, ma tutto tace fino a questo momento. Streaming su Sky GO e NOW.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sono già 13 i precedenti tra Sinner e Zverev che ormai si conoscono tennisticamente benissimo. Un dualismo iniziato nel lontano 2020 con un successo di Jannik al Roland Garros e passato poi da 4 trionfi di fila del tedesco, fino al 2023. Dalla stagione successiva però poi la musica è cambiata. Ben 8 le affermazioni di fila di Jannik che si è imposto anche nella finale degli Australian Open nel 2025, e nei tre match di questo 2026. Tre semifinali dei Masters 1000 in questa stagione e altrettanti successi. Ora di nuovo in un ultimo atto, con Zverev che spera di tornare sul trono di Madrid, e Jannik che vuole vincere per la prima volta il Masters spagnolo.