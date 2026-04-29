Sinner-Jodar oggi a Madrid, Jannik sfida il talento spagnolo: a che ora si gioca e dove vederlo in TV e streaming

Jannik Sinner gioca oggi contro Jodar nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita è in programma non prima delle ore 16, e mette in palio la semifinale contro uno tra Lehecka e Fils. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

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Jannik Sinner torna in campo oggi mercoledì 29 aprile nei quarti di finale del torneo di Madrid in programma alle ore 16. L'avversario è il talentuoso 19enne spagnolo Rafael Jodar, numero 42 del mondo e uno dei prospetti più interessanti del circuito. Il campione azzurro che negli ottavi ha battuto Norrie, non lo ha mai affrontato ma ha speso per lui parole di grande stima dopo gli ultimi importanti risultati. Nessun precedente tra Sinner e il padrone di casa Jodar che si giocano un posto in semifinale contro il vincente di Fils-Lehecka. La partita sarà trasmessa in TV su Sky, e in streaming su Sky GO e NOW.

Orario e dove vedere Sinner-X in TV e streaming

La partita tra Sinner e Jodar dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid sarà offerta in TV come sempre da Sky. Niente di sorprendente visto che l'emittente satellitare detiene i diritti del Mutua Madrid Open di cui trasmette tutte le partite in programma. Appuntamento non prima delle ore 16, a seguire il match femminile tra Potapova e Pliskova (al via alle 13) sul campo Manolo Santana Stadium, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Scongiurato dunque il rischio di una partita serale che sarebbe potuta finire molto tardi. Un problema evidenziato proprio da Jannik in conferenza. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita in streaming su Sky GO, ma ci sarà anche la possibilità di seguire il confronto su Sky GO.

I precedenti tra Sinner e Jodar

Quella tra Sinner e Jodar è una prima assoluta. Nessun precedente tra il numero uno al mondo e il talentuoso 19enne numero 42. Se però il ragazzo spagnolo dovesse rispettare le aspettative, allora questo potrebbe essere il primo confronto di una lunga serie. Di certo Sinner ha già visto potenzialità importanti in Jodar che per lui ha “un grande futuro davanti”. Jannik è rimasto impressionato dalla pulizia dei colpi del talento iberico: “Colpisce la palla in modo pulito, con una potenza naturale. Si sente dal suono della racchetta”.

Il prossimo avversario di Sinner a Madrid: il tabellone

Se Jannik Sinner dovesse rispettare il pronostico e qualificarsi per la semifinale del torneo di Madrid, incrocerà il suo cammino contro il vincente della sfida tra Fils e Lehecka. Nessun derby italiano dunque alla luce del successo del ceco contro Lorenzo Musetti. Si tratterebbe del penultimo step prima della finale di domenica.