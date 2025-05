video suggerito

Jannik Sinner sbarca a Roma e riceve un'accoglienza da re: lunedì allenamento con il pubblico Jannik Sinner è sbarcato a Roma, dove ha ricevuto un'accoglienza regale. Il numero 1 della classifica ATP lunedì 5 maggio si allenerà sul Centrale del Foro Italico con Jiri Lehecka.

A cura di Alessio Morra

La grande attesa sta per finire. La sospensione di Jannik Sinner termina allo scoccare della mezzanotte di domenica 4 maggio, da lunedì 5 sarà libero di giocare. Tornerà a farlo a Roma, dove si disputano gli Internazionali d'Italia, il torneo di casa, che proverà a vincere per la prima volta. L'attesa è tanta, tantissima ed è a livelli mostruosi, a livelli da pura rockstar. Jannik nella Capitale ci è arrivato direttamente da Nizza e nel tardo pomeriggio di lunedì si allenerà al Foro Italico, un allenamento aperto a tutti i suoi calorosi e numerosi tifosi che gli faranno sentire già il grande supporto.

Accoglienza regale in aeroporto per Sinner

All'Aeroporto di Ciampino alle 14:09 è atterrato il jet privato proveniente direttamente da Nizza con a bordoSinner, accolto da due auto del torneo e dalla scorta della Polizia, che lo ha scortato in albergo. Oggi niente tennis, niente racchetta e niente Foro Italico. Da lunedì quando sarà anche fuori dal regime di sospensione, Jannik sarà grande protagonista.

Il programma di Sinner, cosa farà lunedì 5 maggio

Le attenzioni su Jannik sarebbero state in ogni caso enormi, è il numero 1 del tennis e in Italia gioca in casa. In più torna ufficialmente dopo oltre tre mesi. Lunedì 5 maggio ci sarà il sorteggio del tabellone maschile e femminile. Difficile pensare che Sinner sia presente a Fontana di Trevi, ma sarà protagonista alle 16 della conferenza stampa, nel cosiddetto media day. Poi un breve break prima del primo allenamento sul campo Centrale del Foro Italico con il tennista ceco Jiri Lehecka. Saranno quattro giorni di allenamenti puri per Sinner, che farà il suo esordio nel torneo venerdì 9 o sabato 10 maggio.