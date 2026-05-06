Adesivi offensivi contro Jannik Sinner a Roma, perché sono spuntati in città per colpa del derby

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Jannik Sinner è senza dubbio lo sportivo più popolare in Italia. Miete successi in ogni angolo del mondo. Ha vinto quattro tornei in fila in questo 2026 ed è nettamente il miglior tennista al mondo, ora anche per la classifica. Insomma, è arrivato agli Internazionali d'Italia con lo scenario ideale, che probabilmente sarà ulteriormente meraviglioso a fine torneo quando probabilmente sarà il primo italiano vincitore al Foro dopo 50 anni esatti. Ma a Roma sono stati esposti degli adesivi altamente offensivi nei confronti del numero 1 ATP.

Gli adesivi offensivi agli Internazionali

Un giornalista di La7, Andrea Prandi, ha fotografo e postato su ‘X' due adesivi, sbucati al Foro Italico, dove si giocano gli Internazionali d'Italia, che si trova nei pressi dello Stadio Olimpico. Adesivi che abbinano Sinner a due parole tremendamente offensive. Jannik viene preso di mira. Da chi? Al fianco del nome e dell'offesa appaiono il lupetto, il simbolo della Roma, nonché storico stemma del club giallorosso, e la firma ‘Cane Sciorto', che però è tutto e niente.

Perché sono spuntati questi adesivi a Roma

La domanda è soprattutto questa: perché sono spuntati questi adesivi? Come mai è stato preso di mira, e in questo modo volgare, Jannik Sinner? La risposta o meglio una risposta netta non può esserci, ma di sicuro delle ipotesi si possono fare. La più plausibile riguarda il prossimo derby della capitale tra Roma e Lazio, in programma domenica 17 maggio. Sulla data e soprattutto sull'orario del derby se ne parla da settimane.

Le polemiche per il derby Roma-Lazio alle 12:30

Perché quel giorno ci sarà anche la finale del torneo maschile degli Internazionali d'Italia, che dovrebbe vedere Sinner come protagonista, inizierà alle ore 17. Per questo motivo l'idea più accreditata è che questo ‘cane sciolto' sia qualcuno che abbia voluto protestare in modo forte, acceso, evidente nei confronti di chi dovrebbe fissare il derby alle 12:30 di quella domenica. Un tema caldo questo del derby all'ora di pranzo. Ne ha parlato anche Sarri, l'allenatore della Lazio, che ha criticato fortemente questa scelta, difesa e spiegata invece dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.