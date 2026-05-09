Flavio Cobolli racconta l’allenamento con Sinner a Roma “Tacci sua, ci fa sempre provare cose nuove”

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Missione compiuta per Flavio Cobolli all'esordio agli Internazionali d'Italia. Prestazione solida e convincente del numero 12 al mondo per battere Atmane e qualificarsi al terzo turno di Roma. Molto soddisfatto il tennista italiano che ha sfruttato nel migliore dei modi l'allenamento della vigilia con il numero uno del mondo Jannik Sinner. Ottimo il rapporto tra i due azzurri, con Flavio che ci ha scherzato su, sottolineando alla sua maniera le fatiche del lavoro effettuato con il connazionale.

Cobolli batte Atmane e ritorna sull'allenamento con Jannik Sinner a Roma

7-6, 6-3 e la pratica Atmane è stata chiusa in modo brillante da Cobolli che ora potrà godere di un giorno di riposo prima di tornare in campo contro l'argentino Tirante. Questa volta però il giocatore capitolino non potrà lavorare nuovamente con Sinner, come accaduto prima dell'esordio. A Sky Sport Flavio ha parlato di quanto sia stata "tosta" la sessione di allenamento con il primo giocatore del ranking: "Tacci sua… ho dovuto fare un massaggio di nuovo dopo l'allenamento".

Scherzi a parte, cosa significa lavorare con un giocatore del genere? La possibilità è quella di alzare l'asticella confrontandosi con un tennista che al momento è letteralmente on-fire. Come spiegare tutto questo? Cobolli ci ha provato così: "Ci porta sempre al limite, ci porta sempre a trovare cose nuove per rendere al meglio e questo è motivante. Giocare con lui prima del torneo per me significa tanto perché mi dà quell’energia e quell’intensità che nessuno ha. E per questo magari anche oggi è andata così bene".

Il ricordo del piccolo Mattia

Sicuramente anche Jannik ha beneficiato della possibilità di confrontarsi con un tennista come Cobolli che dà sempre il massimo ed è molto carico in vista del torneo di casa. Emozionato Flavio dopo la bella vittoria contro Atmane anche nel ricordo di Mattia, il giovane tennista del Parioli deceduto pochi giorni fa: "Quando si parla di bambini e persone adulte io sono molto sensibile. Esce fuori la parte più fragile di me e ovviamente questa partita… mi ero promesso di dedicare la prima vittoria a Roma a Mattia, ma anche a tutti i ragazzi del Parioli. Anche se non giocano ancora su questi campi e magari neanche solo negli sport con la racchetta, stiamo provando a ricordarlo nel miglior modo possibile, anche con un piccolo gesto, con una maglietta, con quello che è possibile, per rendergli il giusto onore e ricordarlo sempre con noi".