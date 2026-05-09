Sinner-Ofner in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 19: esordio per Jannik. Paolini out, bene Bellucci

Jannik Sinner fa il suo esordio oggi sabato 9 maggio a Roma contro l'austriaco Ofner non prima delle ore 19. Il numero uno al mondo, finalista della scorsa edizione, inizia la sua cavalcata dal secondo turno contro l'82° tennista nel ranking ATP. Un solo precedente tra i due, risalente al 2019, quando l'azzurro sconfisse in finale nel challenger di Ortisei, il più esperto avversario. Chi vince se la vedrà in tabellone contro Mensik o Popyrin, giustiziere di Berrettini. Eliminata da Mertens Jasmine Paolini, bene Bellucci contro Etcheverry. La partita si potrà vedere in chiaro in TV e streaming su TV8, oltre che su Sky GO e NOW.
Bellucci avanza ai sedicesimi, battuto Etcheverry
Bellucci batte il numero 26 del mondo Etcheverry in tre set, disputando una grande partita e conquista i sedicesimi. Ora in campo Cobolli contro Atmane.
Il programma di oggi sul campo centrale
Il programma del campo centrale degli Internazionali d’Italia sarà aperto alle 11 dalla sfida tra Machac e Medvedev. A seguire non prima delle 13, il confronto tra Jasmine Paolini e Mertens, con successivamente Aryna Sabalenka vs Cirstea. Non prima delle 19 spazio dunque a Sinner-Ofner, che potrebbe però slittare in caso di ritardi.
La situazione di ranking di Jannik Sinner
A Jannik Sinner sono stati scalati i punti della semifinale dell’edizione 2025 del torneo di Roma, e attualmente sono 13710 le sue lunghezze contro le 11960 di Alcaraz (che ha perso i 1000 punti del titolo della scorsa annata). Vincendo contro Ofner, l’azzurro guadagnerebbe altri 40 punti sul secondo della classe fermo ai box per l’infortunio al polso. Un trionfo a Roma gli permetterebbe di blindare ulteriormente il primato.
I precedenti tra Sinner e Ofner
Sinner e Ofner si sono già affrontati in un'occasione e non nel circuito principale ATP. La sfida risale al 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, con Jannik che s'impose in due set. L'azzurro è cresciuto in modo esponenziale da allora, con la carriera dell'austriaco che è stata tra alti e bassi.
Gli altri italiani ancora in gioco a Roma
Oltre a Jannik Sinner ci sono diversi altri italiani ancora in gioco. Arnaldi ha già conquistato i sedicesimi dove troverà il talentuoso Jodar. Musetti, Darderi, Cobolli, Bellucci e Pellegrino allargano la pattuglia dei tennisti azzurri. Nel femminile occhi puntati su Elisabetta Cocciaretto.
Jasmine Paolini sciupa tre match point e viene eliminata da Mertens
Giornata amara per il tennis femminile azzurro. Jasmine Paolini è stata eliminata in tre set, dopo aver sciupato tre match point da Elise Mertens. L'azzurra è fuori dalla top ten.
Il percorso di Sinner a Roma, il tabellone di Jannik
Jannik Sinner si trova nella parte alta del tabellone e in caso di vittoria potrebbe affrontare nel secondo turno uno tra Mensik e Popyrin. Nel giochino dei possibili avversari degli ottavi, i favoriti sono Fils, Tiafoe e Buse. Ai quarti attenzione a Shelton, con il sogno di una semifinale tutta italiana con Cobolli, anche se anche Fonseca, Auger-Aliassime e Medvedev rappresentano un’insidia. In finale la possibile sfida infinita con Zverev.
Chi è Sebastian Ofner, primo avversario di Sinner a Roma
Sebastian Ofner è il primo avversario romano di Jannik Sinner. Il 29enne austriaco ha come best ranking il 37° posto ATP, anche se attualmente è 82. Agli Internazionali d’Italia si è tolto la soddisfazione di battere Michelsen al primo turno, guadagnandosi così la super sfida contro il numero uno. Giocatore che ben si disimpegna sulla terra, non è mai riuscito a confermarsi ad alti livelli, arrivando comunque al quarto turno del Roland Garros. Al suo attivo solo una finale, sull’erba, persa nel 2024 contro Tabilo a Maiorca.
Dove vedere Sinner-Ofner oggi a Roma in TV e streaming
Buone notizie per gli appassionati di tennis che potranno vedere l'esordio di Sinner a Roma contro Ofner in chiaro su TV8 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti a partire dalle 19. Diretta TV anche su Sky per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con telecronaca di Paolo Bertolucci ed Elena Pero. Streaming in chiaro su TV8, oltre che su Sky GO e NOW.