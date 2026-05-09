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Sinner-Ofner in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 19: esordio per Jannik. Paolini out, bene Bellucci

Sinner sfida Ofner nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2026, match d’esordio per Jannik dopo il bye al primo turno come testa di serie. Si gioca a partire dalle ore 19. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta l’austriaco numero 82 al mondo sul campo centrale del Foro Italico.

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9 Maggio 2026 16:00
Ultimo agg. 18:16
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Jannik Sinner fa il suo esordio oggi sabato 9 maggio a Roma contro l'austriaco Ofner non prima delle ore 19. Il numero uno al mondo, finalista della scorsa edizione, inizia la sua cavalcata dal secondo turno contro l'82° tennista nel ranking ATP. Un solo precedente tra i due, risalente al 2019, quando l'azzurro sconfisse in finale nel challenger di Ortisei, il più esperto avversario. Chi vince se la vedrà in tabellone contro Mensik o Popyrin, giustiziere di Berrettini. Eliminata da Mertens Jasmine Paolini, bene Bellucci contro Etcheverry. La partita si potrà vedere in chiaro in TV e streaming su TV8, oltre che su Sky GO e NOW.

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Internazionali d'Italia a Roma
18:16

Bellucci avanza ai sedicesimi, battuto Etcheverry

Bellucci batte il numero 26 del mondo Etcheverry in tre set, disputando una grande partita e conquista i sedicesimi. Ora in campo Cobolli contro Atmane.

A cura di Marco Beltrami
18:15

Il programma di oggi sul campo centrale

Il programma del campo centrale degli Internazionali d’Italia sarà aperto alle 11 dalla sfida tra Machac e Medvedev. A seguire non prima delle 13, il confronto tra Jasmine Paolini e Mertens, con successivamente Aryna Sabalenka vs Cirstea. Non prima delle 19 spazio dunque a Sinner-Ofner, che potrebbe però slittare in caso di ritardi.

A cura di Marco Beltrami
17:45

La situazione di ranking di Jannik Sinner

A Jannik Sinner sono stati scalati i punti della semifinale dell’edizione 2025 del torneo di Roma, e attualmente sono 13710 le sue lunghezze contro le 11960 di Alcaraz (che ha perso i 1000 punti del titolo della scorsa annata). Vincendo contro Ofner, l’azzurro guadagnerebbe altri 40 punti sul secondo della classe fermo ai box per l’infortunio al polso. Un trionfo a Roma gli permetterebbe di blindare ulteriormente il primato.

A cura di Marco Beltrami
17:15

I precedenti tra Sinner e Ofner

Sinner e Ofner si sono già affrontati in un'occasione e non nel circuito principale ATP. La sfida risale al 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, con Jannik che s'impose in due set. L'azzurro è cresciuto in modo esponenziale da allora, con la carriera dell'austriaco che è stata tra alti e bassi.

A cura di Marco Beltrami
17:00

Gli altri italiani ancora in gioco a Roma

Oltre a Jannik Sinner ci sono diversi altri italiani ancora in gioco. Arnaldi ha già conquistato i sedicesimi dove troverà il talentuoso Jodar. Musetti, Darderi, Cobolli, Bellucci e Pellegrino allargano la pattuglia dei tennisti azzurri. Nel femminile occhi puntati su Elisabetta Cocciaretto.

A cura di Marco Beltrami
16:45

Il percorso di Sinner a Roma, il tabellone di Jannik

Jannik Sinner si trova nella parte alta del tabellone e in caso di vittoria potrebbe affrontare nel secondo turno uno tra Mensik e Popyrin.  Nel giochino dei possibili avversari degli ottavi, i favoriti sono Fils, Tiafoe e Buse. Ai quarti attenzione a Shelton, con il sogno di una semifinale tutta italiana con Cobolli, anche se anche Fonseca, Auger-Aliassime e Medvedev rappresentano un’insidia. In finale la possibile sfida infinita con Zverev.

A cura di Marco Beltrami
16:30

Chi è Sebastian Ofner, primo avversario di Sinner a Roma

Sebastian Ofner è il primo avversario romano di Jannik Sinner. Il 29enne austriaco ha come best ranking il 37° posto ATP, anche se attualmente è 82. Agli Internazionali d’Italia si è tolto la soddisfazione di battere Michelsen al primo turno, guadagnandosi così la super sfida contro il numero uno. Giocatore che ben si disimpegna sulla terra, non è mai riuscito a confermarsi ad alti livelli, arrivando comunque al quarto turno del Roland Garros. Al suo attivo solo una finale, sull’erba, persa nel 2024 contro Tabilo a Maiorca.

A cura di Marco Beltrami
16:15

Dove vedere Sinner-Ofner oggi a Roma in TV e streaming

Buone notizie per gli appassionati di tennis che potranno vedere l'esordio di Sinner a Roma contro Ofner in chiaro su TV8 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti a partire dalle 19. Diretta TV anche su Sky per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con telecronaca di Paolo Bertolucci ed Elena Pero. Streaming in chiaro su TV8, oltre che su Sky GO e NOW.

A cura di Marco Beltrami
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