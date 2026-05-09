Jasmine Paolini fuori da Roma e dalla top ten, l’avversaria Mertens si scusa: “Mi spiace per voi”

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Verrebbe da dire, Roma dà e Roma toglie. Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno degli Internazionali d'Italia arrendendosi in tre set a Elise Mertens. Una sconfitta dolorosa per la campionessa in carica, che non ha sfruttato tre match point nel secondo parziale, con una prestazione sporcata da diversi momenti di confusione senza quel piglio che l'ha resa celebre. Dopo due anni, Jasmine esce dalla top ten della WTA: allo stato attuale delle cose sarebbe tredicesima. Dispiaciuta la sua avversaria dopo la fine del match, per avere regalato una delusione a tutti i presenti.

Jasmine Paolini eliminata da Mertens al terzo turno a Roma

Un pomeriggio da dimenticare dunque per Paolini che non è riuscita dunque a proseguire la sua cavalcata per provare a ripetere il successo della scorsa annata. E pensare che le cose si erano messe bene per lei, con il primo set vinto e il secondo che poteva essere portato a casa nelle sue fasi finali. Su quei tre match point giocati senza la giusta cattiveria, i presagi negativi sono diventati sempre più certezze con buona pace dei consigli tattici di Sara Errani, e dei suoi tentativi di motivare la gemella. Al terzo set a trionfare è stata Mertens che ha ritrovato ovviamente fiducia, portando a casa una vittoria importante. Per Jas invece momento di riflessione anche in vista del Roland Garros.

Le scuse di Mertens con tutto il pubblico

Uscita dal campo mesta per Paolini che comunque ha voluto accontentare i tifosi presenti firmando gli autografi, prima di ricevere il tributo di tutto il pubblico. Impeccabile il comportamento da parte della vincitrice che dopo gli applausi alla padrona di casa, ha voluto comunque scusarsi durante l'intervista di rito per il dispiacere regalato ai presenti che ovviamente tifavano per l'atleta di casa: "Prima di tutto, sapete, lei è una giocatrice incredibile. So che è dura, sapete. Anch’io ho continuato a lottare. È stata davvero una battaglia. Sarebbe potuta andare in entrambi i modi. Quindi mi dispiace aver battuto la favorita del pubblico italiano, ma ovviamente sono anche molto felice per la vittoria".

E a proposito della cornice romana, nonostante il pubblico non fosse dalla sua parte solo parole di stima: "Voglio dire, l’atmosfera è stata incredibile. So che facevate tutti il tifo per Paolini. Magari qualcuno tifava anche per me, sapete, ma comunque vada ho davvero amato l’atmosfera. Amo essere qui. E Roma è una città bellissima". Una giornata che non dimenticherà mai, anche in virtù dei tre match point salvati. Cosa le passava per la testa in quei momenti: "Non lo so, ho semplicemente cercato di non pensare troppo, ho provato a dare tutto quello che avevo e ovviamente lei stava giocando in modo straordinario. Quindi sì, ho semplicemente deciso di provarci e vedere dove mi avrebbe portato. Mentalmente ero preparata a giocare tre set, perché so che è una grande giocatrice, sa difendere tantissimo, ma sì, sono davvero felice per lo spirito di lotta che ho avuto".