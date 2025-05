video suggerito

Casper Ruud trionfa a Madrid e divide i meriti con la sua fidanzata: "Decisiva per il mio successo" Casper Ruud ha vinto il torneo 1000 di Madrid. Il norvegese ha battuto in finale Jack Draper. Ruud, dopo aver perso sei finali importanti, sfata il suo tabù e dà il merito del successo alla sua fidanzata Maria.

A cura di Alessio Morra

Casper Ruud finalmente ha vinto un torneo importante. Sembra strano, ma è così per chi è stato a una partita dal diventare il numero 1 del tennis. C'è tempo per ogni cosa, pure per vincere un torneo 1000. Il norvegese a Madrid ha battuto in tre set Jack Draper e ha sfruttato l'occasione che si era creata. La classifica ora gli sorride nuovamente. Lui dopo la vittoria ha sorriso, ha festeggiato e ha voluto ringraziare la sua fidanzata, alla quale ha dedicato il successo, usando delle parole splendide.

Sei finali pesanti perse per Ruud

Non è appariscente, ma è apprezzato perché è un signore in campo e fuori. Ma certamente Ruud non è il tipo di tennista che strappa l'occhio. La sua è una carriera eccellente. Ha disputato 3 finali Slam (due al Roland Garros, l'altra agli US Open), la finale alle ATP Finals e due finali in tornei 1000 (Miami e Monte Carlo).

Tabu sfatato a Madrid, Draper ko

Qui a Madrid mancavano Sinner e Alcaraz, Zverev è uscito agli ottavi. Ruud aveva un bel carico di responsabilità sulle spalle, l'occasione non se l'è lasciata scappare. In finale ha vinto in tre set con l'inglese Jack Draper con il punteggio di 7-5 3-6 6-4. Un trofeo meritato. Il pubblico di Madrid lo ha celebrato, lui sulla telecamera ha scritto: "E niente di più".

La dedica alla fidanzata Maria

Poi, il giocatore norvegese a caldo ha detto: "Ci ho messo un sacco di tempo per arrivare, è un sogno che avevo fin da piccolo. È una sensazione fantastica riuscirci. Il modo in cui l'ho fatto è stato semplice, oggi è stata una partita grandiosa. Sapevo che Jack aveva giocato in modo incredibile per tutto l'anno. Per fortuna ho giocato davvero bene. Spero di poter continuare così".

Dopo i complimenti all'avversario, che ha ricambiato, Ruud ha ringraziato il suo staff, i suoi amici e in particolare la sua famiglia: mamma, papà, ex giocatore, e la fidanzata Maria che è stata decisiva nel trionfo di Madrid. Per lei parole dolcissime: "Devo molto del mio successo a tutte le persone a me più care. Alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia fidanzata Maria. Ci siamo fidanzati ufficialmente l'anno scorso, da anni è un supporto incredibile per me. È venuta ieri a sostenermi. Forse è stata l'ultima piccola spinta di cui avevo bisogno per tagliare il traguardo. Sono davvero felice ed è fantastico essere circondato da persone fantastiche. Sono un ragazzo davvero fortunato".