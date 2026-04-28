Sinner e la protesta sugli orari a Madrid: “Vai a dormire alle 5”. Cosa fa un tennista dopo il match

Sinner a Madrid ha spiegato che per i tennisti è molto difficile giocare di sera tardi. Le difficoltà riguardano principalmente il post partita, perché si finisce per andare a dormire tardissimo.

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Jannik Sinner senza problemi si è qualificato per i quarti del torneo 1000 di Madrid. Il numero 1 ATP ha sconfitto Norriein una partita giocata di mattina, iniziata alle ore 11. È rarissimo che un big vero del tennis giochi così presto, ma la soluzione era quasi obbligata. Finita la partita l'azzurro ha rifilato una stoccata agli organizzatori. Il tema è diventato di dibattito in conferenza stampa.

"Due partite che iniziano dopo le 20 sono troppe"

Dopo aver velocemente parlato dell'incontro con Norrie, l'italiano si è espresso sul tema degli orari di gioco: "Per me è inusuale giocare alle 11 del mattino, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. Mi sono svegliato presto e ho dovuto adattare il mio corpo. Noi dobbiamo adattare la nostra programmazione della sessione serale, due partite che iniziano dopo le 20 sono troppe, è troppo tardi".

Perché è faticoso per un tennista giocare un incontro molto tardi la sera

Sulla questione è stato interpellato e non si è negato andando a spiegare nel dettaglio il fulcro del problema: "Devi fare una serie di aggiustamenti nella programmazione. Quando giochi troppo tardi anche se hai un giorno di recupero è dura. Finire dopo la mezzanotte non è facile. Perché devi fare i trattamenti post-match con il fisioterapista, poi c'è la conferenza stampa e poi devi mangiare. Finisci all'1:15 o all'1:30 e non dormi fino alle quattro o alle cinque del mattino, diventa oggettivamente tardi. Penso si possa fare meglio".

Il fatto di essere stato piazzato sul campo centrale alle 11 come primo incontro non ha stupito Sinner che da buon pragmatico si era prefigurato il match d'apertura, visto che l'altro papabile era Jodar, che però avendo finito di notte (dopo l'1 contro Fonseca) non poteva certamente essere scelto per l'apertura del programma: "Era semplice buon senso, era chiaro che avrei giocato alle 11, mentre Jodar sarebbe sceso in campo alle 16. Lui ha finito all'1 di notte con Fonseca".