Zverev disarmato parla a Sinner: “Oggi non c’è nessuna possibilità contro di te. Dammi una pausa”

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Alexander Zverev è sempre stato accusato di non avere continuità. In questo 2026 in realtà l'ha trovata. Ha giocato sette tornei e in sei occasioni è arrivato almeno in semifinale. Quattro volte ha trovato Sinner e con Jannik ha sempre perso. Lo ha sfidato in quattro tornei 1000. E nel discorso sul campo dopo la finale di Madrid il tennista tedesco con grande simpatia si è rivolto al numero 1 della classifica ATP, al quale ha chiesto una pausa. Vorrebbe provare a vincere pure lui.

La finale di Madrid è durata 57 minuti

Sinner sta aggiornando i suoi numeri, quelli che non valgono solo per lui ma valgono per la storia del tennis. Quelli delle sfide con Zverev si sono aggiornati, come previsto: ora sono 9 le vittorie consecutive di Jannik, che nelle ultime sfide non ha perso un set. Pure a Madrid è stato così, ma stavolta è stato un ko nettissimo: 6-1 6-2. Un'umiliazione. 57 minuti appena, la seconda finale più veloce di sempre nella storia dei tornei 1000.

Zverev con il sorriso chiede a Sinner di prendersi una pausa

Zverev dopo la partita non ha perso il sorriso e anzi quando si è trovato a dover parlare lo ha fatto con il sorriso. Ha fatto mea culpa per la prestazione orrenda in finale e si è complimentato con il suo avversario. Dicendo poi chiaramente che oggi non ci sono possibilità per batterlo.

Il tedesco poi ha scherzato, pensando già al Roland Garros ha invitato Sinner a prendersi una pausa: "Prima di tutto, mi scuso per come ho giocato la finale. Non è stata la mia giornata migliore. Ma, ovviamente, complimenti a Jannik, nettamente il miglior giocatore al mondo in questo momento. Non c'è davvero nessuna possibilità per la maggior parte di noi tennisti al momento contro di te. Complimenti anche al tuo team, voi ragazzi state facendo un lavoro incredibile ogni singola settimana. Spero che tu possa prenderti una settimana di pausa magari al Roland Garros".