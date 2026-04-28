Sinner-Norrie 2-1 in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026: Jannik fa subito il break

Jannik Sinner sta giocando contro Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita è iniziata sul Manolo Santana Stadium. Il tennista italiano numero uno al mondo dopo aver superato Moller, affronta il numero 23 del ranking ATP per cercare un posto nei quarti contro il vincente del match tra Kopriva e il talento emergente di casa Jodar. Sinner e Norrie non hanno mai giocato contro nel circuito ufficiale, ma si conoscono bene essendosi allenati insieme anche recentemente. In campo oggi anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Sinner-Norrie sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, per gli abbonati, con diretta streaming su Sky GO e NOW.
Palla corta vincente ed è break, Sinner avanti 2-1 su Norrie a Madrid
La musica è subito diverso nel terzo gioco. Jannik fa sentire il suo ritmo, Norrie sbaglia, al di là di una bella palla corta. 15-40, due palle break. La prima viene cancellata con un ace, la seconda è vincente. Break ed è 2-1 Sinner.
Sinner recupera ed è 1-1 con Norrie nel primo set
Norrie sulle ali dell'entusiasmo si porta sul 15-30, ma poi Jannik lo supera, 40-30, poi un ace ed è 1-1.
Norrie non fa rispondere Sinner: è 1-0 a Madrid nel primo set
Norrie inizia in modo perfetto al servizio, tre punti diretti e subito 40-0. Poi un altro ace, 1-0 su Sinner in apertura a Madrid.
I tennisti entrano in campo: tra poco c'è Sinner-Norrie
Jannik Sinner e Cameron Norrie stanno ora entrando in campo, tra pochi minuti inizierà la partita degli ottavi di Madrid.
Sinner e Norrie aprono il programma degli ottavi a Madrid
Jannik Sinner e Cameron Norrie scenderanno in campo oggi a Madrid nella tarda mattinata. Appuntamento sul centrale, ovvero il Manolo Santana Stadium, alle ore 11. L'inizio preciso dunque potrebbe essere all 11:10 dopo qualche minuto di attesa.
Il programma di oggi a Madrid, quando giocano Sinner e Musetti
Jannik Sinner apre il programma della giornata scendendo in campa sul Manolo Santana Stadium alle ore 11 contro Norrie. A seguire poi un match del tabellone femminile e poi non prima delle 16 il confronto tra la wild card Jodar e Kopriva. Musetti dovrebbe giocare contro Leheck non prima delle ore 13.
Il prossimo avversario di Sinner ai quarti di finale
Jannik Sinner se dovesse avere la meglio di Cameron Norrie affronterà uno tra Kopriva e Jodar. Si tratta di due tennisti in grande forma, anche se al momento si parla molto soprattutto dello spagnolo, reduce dal successo prestigioso su Fonseca.
Norrie su Sinner: "Cercherò di metterlo sotto pressione"
Norrie ha speso belle parole su Jannik Sinner dopo l'allenamento condiviso. Direttamente da Madrid ai microfoni di Sky e dopo il successo su Tirante, il britannico ha dichiarato: "Non ho mai affrontato Sinner ed è incredibile perché siamo nel circuito da 5 anni. Sono entusiasta di giocarci contro, ma ogni volta che ci alleniamo mi mette in grande difficoltà. È davvero molto sicuro di sé, probabilmente il giocatore più fiducioso nel tennis in questo momento. Quindi sono molto curioso. Cercherò di metterlo sotto pressione, esprimendo il mio tennis, palla su palla. Sarà un avversario durissimo, ma non vedo l’ora di affrontarlo per la prima volta".
Jannik Sinner potrebbe allungare e non poco il vantaggio su Alcaraz, blindando il primo posto
Jannik Sinner ha allungato il vantaggio su Carlos Alcaraz a 460 punti, approfittando dell’assenza per infortunio dello spagnolo che salterà anche il Roland Garros. Battendo Norrie i punti di differenza diventerebbero 560. L’obiettivo è quello di provare ad arrivare fino in fondo per salire a quota 14350, in vista poi di Roma e Parigi.
I precedenti tra Sinner e Norrie
Sinner e Norrie non si sono mai affrontati in una sfida nel circuito ATP. I due però si sono comunque conosciuti in campo recentemente, condividendo il campo di allenamento. Cameron è rimasto molto colpito dall'azzurro, ma anche quest'ultimo ha raccontato di essere stato messo in difficoltà dal collega.
Gli altri italiani ancora in gioco a Madrid, oggi in campo anche Musetti
Oltre a Sinner oggi dovrebbe giocare anche Lorenzo Musetti contro Lehecka, per cercare un posto nei quarti. Nel tabellone femminile con l'eliminazione di Jasmine Paolini, non sono rimaste più rappresentanti azzurre.
Il percorso di Sinner a Madrid: cosa prevede il suo tabellone
Jannik Sinner è arrivato agli ottavi del tabellone di Madrid. Ovviamente lui è il fa morito numero uno, ma ci sono diverse insidie fino alla fine. Già nel prossimo turno c’è il rischio di un incrocio con il talentoso Jodar che prima dovrebbe superare però Kopriva. In semifinale il sogno è quello di un derby con Musetti, oppure il confronto con Fils o Lehecka. In finale l’avversario più probabile potrebbe essere Zverev.
Chi è Cameron Norrie, tennista britannico che ha vinto 5 titoli in carriera
La carriera di Cameron Norrie è stata contraddistinta da alti e bassi anche se oggi il quasi 31enne sembra vivere un momento di ritrovata stabilità. Il suo miglior risultato in carriera è senza dubbio la vittoria del Masters di Indian Wells nel 2021. Questo il più importante dei 5 tornei vinti in carriera. Il suo miglior piazzamento è stato l’ottavo posto in carriera, e oggi è il numero 23. Il semifinalista di Wimbledon è un giocatore duttile capace di giocare un buon livello su tutte le superfici. Ha vinto due trofei sulla terra rossa, togliendosi la soddisfazione di battere Carlos Alcaraz in finale a Rio, e tre sul cemento.
Dove vedere Sinner-Norrie oggi a Madrid in TV e streaming
La partita tra Sinner e Norrie si potrà vedere in TV in esclusiva sui canali Sky, ovvero su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Avendo l'emittente satellitare i diritti del torneo, non c'è modo per vedere il match degli ottavi in chiaro in TV. Per lo streaming sarà garantito su Sky GO e NOW, sempre dietro abbonamento. Telecronaca affidata alla coppia rodata Elena Pero-Paolo Bertolucci.