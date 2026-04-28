Sinner-Norrie 2-1 in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026: Jannik fa subito il break

Norrie ha speso belle parole su Jannik Sinner dopo l'allenamento condiviso. Direttamente da Madrid ai microfoni di Sky e dopo il successo su Tirante, il britannico ha dichiarato: "Non ho mai affrontato Sinner ed è incredibile perché siamo nel circuito da 5 anni. Sono entusiasta di giocarci contro, ma ogni volta che ci alleniamo mi mette in grande difficoltà. È davvero molto sicuro di sé, probabilmente il giocatore più fiducioso nel tennis in questo momento. Quindi sono molto curioso. Cercherò di metterlo sotto pressione, esprimendo il mio tennis, palla su palla. Sarà un avversario durissimo, ma non vedo l’ora di affrontarlo per la prima volta".