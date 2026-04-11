Sinner-Zverev oggi in semifinale a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming

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Jannik Sinner oggi pomeriggio torna in campo per sfidare Alexander Zverev nella prima semifinale del torneo di Monte Carlo. Un match ormai abituale tra il numero 2 e il numero 3 della classifica ATP. L'orario d'inizio è fissato non prima delle 13:30 di questo sabato 11 aprile. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming live per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8.

Orario e dove vedere Sinner-Zverev in TV e streaming

La partita tra il numero 2 e il numero 3 della classifica mondiale del tennis si giocherà nel primo pomeriggio di Monte Carlo. Prima si giocherà la semifinale del doppio Guinard/Andreozzi contro Arevalo/Pavic alle 11. Non prima delle 13:30 sarà la volta di Sinner-Zverev, che sarà trasmessa in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. La semifinale sarà visibile anche in chiaro, ma in differita.

Sinner-Zverev, in chiaro la semifinale di Monte Carlo

Sky ha deciso di mandare in onda anche in chiaro la semifinale e l'eventuale finale di Monte Carlo di Sinner. Ma la semifinale sarà visibile in differita. In realtà sarà una leggera differita. Visto che la programmazione inizierà alle ore 14:30, cioè un'ora esatta dopo l'avvio della semifinale con Zverev. Differita in chiaro su TV8. Streaming dalle 14:30 con tv8.it.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Dodici precedenti, 8-4 per Sinner, che ha soprattutto vinto gli ultimi sette confronti diretti, nei quali ha perso appena due set. In questa stagione Sinner ha battuto Zverev nelle semifinali di Indian Wells e Miami, nello scorso marzo, insomma sfide recentissime.

L'avversario di Sinner nell'eventuale finale a Monte Carlo

Dovesse vincere contro Zverev, Sinner si qualificherebbe per la prima volta per la finale di Monte Carlo, fin qui ha come massimo traguardo proprio le semifinali, raggiunte tre volte con questa, e sfiderebbe probabilmente Carlos Alcaraz, campione in carica. Lo spagnolo dovrà sfidare però il monegasco Vacherot.