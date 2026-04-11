Tennis
video suggerito
video suggerito
Monte-Carlo Masters di tennis

Sinner-Zverev oggi in semifinale a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner affronta oggi Alexander Zverev nella semifinale del torneo di Monte Carlo. L’incontro prenderà il via non prima delle ore 13:30 e si potrà seguire anche in chiaro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Monte-Carlo Masters di tennis

Jannik Sinner oggi pomeriggio torna in campo per sfidare Alexander Zverev nella prima semifinale del torneo di Monte Carlo. Un match ormai abituale tra il numero 2 e il numero 3 della classifica ATP. L'orario d'inizio è fissato non prima delle 13:30 di questo sabato 11 aprile. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming live per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8.

Orario e dove vedere Sinner-Zverev in TV e streaming

La partita tra il numero 2 e il numero 3 della classifica mondiale del tennis si giocherà nel primo pomeriggio di Monte Carlo. Prima si giocherà la semifinale del doppio Guinard/Andreozzi contro Arevalo/Pavic alle 11. Non prima delle 13:30 sarà la volta di Sinner-Zverev, che sarà trasmessa in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. La semifinale sarà visibile anche in chiaro, ma in differita.

Sinner-Zverev, in chiaro la semifinale di Monte Carlo

Sky ha deciso di mandare in onda anche in chiaro la semifinale e l'eventuale finale di Monte Carlo di Sinner. Ma la semifinale sarà visibile in differita. In realtà sarà una leggera differita. Visto che la programmazione inizierà alle ore 14:30, cioè un'ora esatta dopo l'avvio della semifinale con Zverev. Differita in chiaro su TV8. Streaming dalle 14:30 con tv8.it.

Leggi anche
Carlos Alcaraz a Monte Carlo spiega cosa ruberebbe a Sinner: "Il modo in cui colpisce è unico"

I precedenti tra Sinner e Zverev

Dodici precedenti, 8-4 per Sinner, che ha soprattutto vinto gli ultimi sette confronti diretti, nei quali ha perso appena due set. In questa stagione Sinner ha battuto Zverev nelle semifinali di Indian Wells e Miami, nello scorso marzo, insomma sfide recentissime.

L'avversario di Sinner nell'eventuale finale a Monte Carlo

Dovesse vincere contro Zverev, Sinner si qualificherebbe per la prima volta per la finale di Monte Carlo, fin qui ha come massimo traguardo proprio le semifinali, raggiunte tre volte con questa, e sfiderebbe probabilmente Carlos Alcaraz, campione in carica. Lo spagnolo dovrà sfidare però il monegasco Vacherot.

Jannik Sinner
Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Roma-Pisa 3-0: Malen scatenato, fa tripletta e mette i giallorossi a un punto dal quarto posto
Gasperini replica a Ranieri: "Nessuno screzio. Ma evitiamo paragoni con la mia Atalanta..."
Ranieri, bordate a Gasperini: "Sono senior advisor della Roma non suo. La società lo ha scelto"
Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell'Inter: quante partite salta
Il discorso di Spalletti alla Juventus dopo il rinnovo di contratto: "Voglio che lo sappiate per primi"
Spalletti e il rinnovo con la Juventus fino al 2028: "La svolta dopo l'eliminazione col Galatasaray"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views