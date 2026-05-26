LIVE Milan, contatti con Iraola, piace van Bommel. Napoli tra Allegri e Italiano: ultime news sul mercato allenatori in Serie A

La Juventus vuole proseguire nel progetto avviato negli ultimi mesi senza stravolgimenti, anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League. La proprietà guidata da John Elkann continuerà a sostenere il club, pur con una gestione economica più prudente e maggiore attenzione al player trading.

Al centro del nuovo corso ci sarà Luciano Spalletti, destinato ad avere un peso sempre più importante nelle decisioni tecniche e di mercato. Il rinnovo dell’allenatore era stato pensato proprio in ottica futura, con l’idea di costruire una squadra competitiva nel lungo periodo. Insieme all’ad Damien Comolli, il tecnico avrebbe già indicato la direzione: servono giocatori esperti, con personalità e leadership.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Comolli e John Elkann per definire strategie e assetti societari. Anche Giorgio Chiellini dovrebbe assumere un ruolo più influente nelle scelte del club.

Sul mercato Spalletti avrebbe chiesto almeno cinque rinforzi di livello: un portiere affidabile con qualità nel gioco coi piedi, un difensore centrale mancino, un esterno difensivo, un centrocampista creativo e un attaccante prolifico. Tra i nomi seguiti ci sarebbero Alisson, Kim, Robertson, Brahim Diaz e Reijnders, mentre in attacco resta centrale la situazione di Vlahovic.