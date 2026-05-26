LIVE Milan, contatti con Iraola, piace van Bommel. Napoli tra Allegri e Italiano: ultime news sul mercato allenatori in Serie A

Le ultime notizie di calciomercato sugli allenatori della Serie A. Il Milan ha esonerato Massimiliano Allegri e valuta diversi candidati per la panchina: ci sono i nomi di Andoni Iraola, Mark van Bommel e Vincenzo Italiano. L'attuale allenatore del Bologna è un profilo che piace al Napoli per sostituire Conte insieme ad Allegri. Gennaro Gattuso firma con la Lazio, Maurizio Sarri all'Atalanta. Luciano Spalletti incontrerà la Juventus nelle prossime ore per programmare il prossimo futuro ma restano ancora alcuni dubbi. Tutti gli scenari sul mercato dei tecnici dopo l'ultima giornata del campionato 2025-2026.
Andrea Agostinelli riparte da Malta: firma col Mgarr United
Andrea Agostinelli riparte da Malta. L’allenatore italiano ha trovato l’accordo con il Mgarr United, club di seconda divisione deciso a puntare alla promozione nella massima serie.
Dopo la positiva esperienza in Svizzera sulla panchina del Paradiso, conclusa con il raggiungimento della salvezza, Agostinelli ha firmato il contratto che lo legherà ufficialmente alla società maltese.
Juventus, più poteri a Spalletti e summit decisivo con Elkann: la posizione di Comolli
La Juventus vuole proseguire nel progetto avviato negli ultimi mesi senza stravolgimenti, anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League. La proprietà guidata da John Elkann continuerà a sostenere il club, pur con una gestione economica più prudente e maggiore attenzione al player trading.
Al centro del nuovo corso ci sarà Luciano Spalletti, destinato ad avere un peso sempre più importante nelle decisioni tecniche e di mercato. Il rinnovo dell’allenatore era stato pensato proprio in ottica futura, con l’idea di costruire una squadra competitiva nel lungo periodo. Insieme all’ad Damien Comolli, il tecnico avrebbe già indicato la direzione: servono giocatori esperti, con personalità e leadership.
Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Comolli e John Elkann per definire strategie e assetti societari. Anche Giorgio Chiellini dovrebbe assumere un ruolo più influente nelle scelte del club.
Sul mercato Spalletti avrebbe chiesto almeno cinque rinforzi di livello: un portiere affidabile con qualità nel gioco coi piedi, un difensore centrale mancino, un esterno difensivo, un centrocampista creativo e un attaccante prolifico. Tra i nomi seguiti ci sarebbero Alisson, Kim, Robertson, Brahim Diaz e Reijnders, mentre in attacco resta centrale la situazione di Vlahovic.
Osasuna-Lisci, è finita: il club ufficializza l’addio dopo una sola stagione
L’avventura di Alessio Lisci sulla panchina dell’Osasuna è terminata dopo una sola stagione. Il club spagnolo ha annunciato ufficialmente la separazione dal tecnico italiano attraverso un comunicato, confermando la conclusione del rapporto professionale.
"La società desidera ringraziare l'allenatore italiano per l'impegno e la dedizione dimostrati durante la sua stagione alla guida dei Rojillos, nonché per l'eccezionale trattamento riservato a soci, tifosi, consiglio di amministrazione e dipendenti in questo periodo". Così si legge nel comunicato.
Infine un pensiero dedicato anche allo staff: "Il club ringrazia inoltre i membri del suo staff tecnico: Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo e Joan García, persone che hanno abbracciato lo spirito dell'Osasuna fin dal primo giorno e il cui lavoro è stato impeccabile. Il Club Atlético Osasuna augura ad Alessio e al suo staff il meglio per il futuro professionale".
Napoli, scatta il dopo Conte: De Laurentiis sogna Allegri, Italiano pronto al sorpasso
Con l’addio ufficiale di Antonio Conte, il Napoli sta programmando il futuro partendo dalla scelta del nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis vuole aprire un nuovo ciclo senza rivoluzionare la rosa, ritenuta già molto competitiva, puntando su pochi rinforzi mirati e su una guida tecnica capace di mantenere alta l’ambizione del club, soprattutto in Champions League.
Il nome che affascina maggiormente il presidente azzurro è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese resta la prima scelta soprattutto in caso di separazione definitiva dal Milan. I rapporti tra De Laurentiis e Allegri sono solidi da anni, così come quelli con il ds Giovanni Manna, e il suo palmarès viene considerato una garanzia per una squadra che vuole continuare a vincere.
L’alternativa più concreta, però, è Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna piace da tempo per il suo calcio offensivo e per la capacità di valorizzare la rosa con moduli offensivi come il 4-3-3. Nei prossimi giorni incontrerà il Bologna per discutere il futuro, ma il richiamo del Napoli potrebbe cambiare tutto.
Restano sullo sfondo anche altri profili, tra cui Andoni Iraola del Bournemouth, tecnico molto apprezzato per la sua mentalità internazionale e accostato al Milan. De Laurentiis, comunque, potrebbe ancora sorprendere con una scelta inattesa, come già accaduto in passato con allenatori del calibro di Benitez, Ancelotti, Spalletti e Conte.
Ibrahimovic prepara la rivoluzione Milan, piacciono Iraola e van Bommel
Dopo il terremoto societario annunciato da RedBird, con l’addio di Allegri e il licenziamento di Tare, Furlani e Moncada, il Milan è entrato in una fase di profonda ricostruzione. Al momento Zlatan Ibrahimovic sembra essere la figura più influente all’interno del club, anche se la scelta del nuovo allenatore dipenderà probabilmente anche dalla futura organizzazione dirigenziale.
Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi per la panchina rossonera. Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni su un contatto con Andoni Iraola, protagonista di un’ottima stagione al Bournemouth culminata con la qualificazione in Europa League. Sul tecnico spagnolo ci sarebbero però anche Bayer Leverkusen e Crystal Palace.
Tra le alternative vengono citati anche Marco Silva del Fulham, Xavi — fermo dopo l’esperienza al Barcellona — e Thiago Motta, mentre resta viva l’ipotesi Vincenzo Italiano. Il profilo che convince maggiormente Ibrahimovic, però, sarebbe Mark van Bommel, allenatore molto apprezzato dallo svedese e considerato più di una semplice suggestione.