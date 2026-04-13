Jannik Sinner a cena da Flavio Briatore, la festa dopo il trionfo a Monte Carlo: “Ti voglio bene”

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Jannik Sinner ha completato la sua domenica perfetta a Monte Carlo, concedendosi ai festeggiamenti. Non poteva essere altrimenti per il campione italiano che in un colpo solo si è preso un altro titolo prestigioso da aggiungere alla sua già eccezionale bacheca, e il numero uno al mondo scavalcando Alcaraz. Sinner per chiudere in bellezza la giornata si è recato con Laila Hasanovic al Cipriani Monte Carlo, ovvero uno dei locali più glamour del Principato di proprietà del suo amico ed estimatore Flavio Briatore.

Sinner a cena da Briatore dopo il trionfo di Monte Carlo

Prima le interviste di rito, poi il tuffo tra una risata e l'altra e un pizzico di paura dal trampolino, e poi il relax. Il neo-campione di Monte-Carlo si è concesso finalmente un po' di tempo libero dopo una settimana particolarmente intensa ma conclusasi nel migliore dei modi. Massima riservatezza sulla serata di Sinner al Cipriani dunque. Al contrario di quanto fanno alcuni dei suoi colleghi, il tennista di Sesto si è confermato molto attento alla sua privacy per quanto concerne la vita privata. L’unico video che circola in rete è quello relativo all’uscita dal ristorante, in compagnia della sua fidanzata Laila.

Il video del saluto con il padrone di casa

Jannik circondato anche dagli addetti alla sicurezza e tenuto d’occhio da vicino da un bodyguard, ha voluto salutare e ringraziare ancora una volta il padrone di casa Flavio Briatore, nel giorno del suo compleanno, non prima di aver firmato un autografo e ricevuto i complimenti dei presenti. “Grazie ancora Fla”, dice il campione azzurro prima di tornare indietro per salutare l’imprenditore e manager con un bell’abbraccio che gli sussurra “Ti voglio bene”. Dopo uno schiaffetto affettuoso sul volto il congedo, con Sinner che sale a bordo della sua Porsche con la compagna per tornare a casa. Una giornata perfetta e indimenticabile per il ragazzo che sta riscrivendo la storia del tennis e dello sport italiano.

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Il Cipriani si trova ai piedi di un prestigioso grattacielo monegasco Mirabeu, ed è stato progettato dall'architetto italiano Bonan. Un locale che fa vivere agli ospiti la sensazione di trovarsi all'interno di un lussuoso yacht e che è frequentato da piloti e campioni dello sport. Porta il nome della famiglia che ha fondato il tutto, anche se oggi è di proprietà di Flavio Briatore. L'imprenditore famoso anche per la sua esperienza da team manager di Formula 1, sport di cui Sinner è grande appassionato. In più di un'occasione il manager ha speso belle parole per il tennista, con il quale si è creato un rapporto speciale.

La stima di Briatore per Jannik Sinner

Basti pensare a quando Briatore ha difeso le scelte del giocatore, anche sul tema dell'assenza in Coppa Davis usando parole forti: "Jannik è un campione straordinario ma invece di sostenerlo si fa sempre di tutto per trovare un difetto, qualcosa che non funziona. E perché vai qui e perché vai lì… Accade a chiunque abbia successo. Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile".