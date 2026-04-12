Alcaraz registra con il telefono il tuffo di Sinner e rilancia la sfida: scene esilaranti a Monte Carlo

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Ormai siamo abituati ad ammirare la grande sportività tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Anche dopo la finale di Monte Carlo, vinta dal tennista italiano, i due si sono dimostrati dei campioni a tutto tondo con reciproci complimenti e un comportamento impeccabile. Archiviati la premiazione e gli impegni istituzionali, l'azzurro e lo spagnolo si sono ritrovati in piscina. Sinner infatti si è dovuto tuffare da un trampolino abbastanza alto, insieme al suo coach Vagnozzi. Tutto sotto gli occhi di Alcaraz che ha registrato con il suo telefono la scena.

Alcaraz registra il tuffo di Sinner dopo la finale di Monte Carlo

Non sappiamo bene se si tratti di una sorta di scommessa interna o di un rito, come quelli che vediamo spesso in altri tornei (Barcellona, per esempio). Fatto sta che Jannik si è messo in costume ed è salito sul trampolino, spronato dal suo rivale, che nel video di Tennis TV gli dice qualcosa del tipo: "Ci vediamo là fuori. Ci vedremo là fuori". Una simpatica minaccia tra il tennis e, appunto, i tuffi. Carlos non si è limitato a spronare simpaticamente il nuovo numero uno del mondo, ma ha anche registrato un video con il suo cellulare.

La paura di Sinner per l'altezza del trampolino

Nel frattempo Jannik si è ritrovato ad affrontare un'altra sfida durissima. Come mostra il video, il tennista italiano non si aspettava che il tuffo fosse per lui così alto e infatti una volta arrivato in posizione si è lasciato scappare anche un "minchia". Al suo fianco anche l'allenatore Vagnozzi che ha provato ad aiutarlo, scherzandoci su. Prima gli ha suggerito di lanciarsi di "testa" poi ha proposto il classico tuffo a bomba. Sinner ha optato per la soluzione drastica: tornato sui suoi passi, ha preso la rincorsa e si è tuffato senza pensarci su due volte. Dritto e rigido il campione di Monte Carlo che seppur a fatica è riuscito nella sua missione tra gli applausi e le risate dei presenti, Alcaraz compreso.