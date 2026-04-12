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Monte-Carlo Masters di tennis

Sinner si prende tutto: batte Alcaraz, vince Monte Carlo e torna il numero 1 del tennis

Jannik Sinner vince per la prima volta il torneo di Monte Carlo. L’italiano batte in finale 7-6 6-3 Carlos Alcaraz e torna così anche numero 1 della classifica ATP.
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A cura di Alessio Morra
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Monte-Carlo Masters di tennis

Jannik Sinner trionfa pure a Monte Carlo. Il tennista italiano batte Alcaraz con il punteggio di 7-6 6-3 in una splendida finale e torna così il numero 1 della classifica ATP. Sinner è stato implacabile, non ha lasciato scampo al tennista spagnolo, che è stato detronizzato anche nel ranking mondiale. Per Jannik è il terzo titolo 1000 consecutivo di questo 2026.

Finale tesa ed equilibratissima a Monte Carlo

Alcaraz comincia servendo e nel secondo game fa subito il break, grazie anche a uno splendido passante. Ma Sinner non si scompone di una virgola e il break lo recupera immediatamente. La partita è bella, il livello è alto, la tensione si taglia con il coltello. Sinner si porta sul 2-2 ed ha un'altra palla break, ma stavolta lo spagnolo ne esce fuori bene. Anche nel settimo game Carlos si trova a dover andare ai vantaggi, pure questa volta ne esce benissimo, 4-3.

Nel game seguente si è a parti inverse: 0-30, poi 40-40. Jannik procede ed è 4-4. Il nono gioco è tesissimo. La posta in palio è alta. Sinner manca una palla break, entrambi mostrano il loro grande talento vincendo un punto da circoletto rosso.

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Sinner vince il tie-break del primo set

Il primo set procede sul filo dell'equilibrio tra grandi colpi e per la verità qualche errore diritto fino al tie-break dopo oltre un'ora di gioco. Nel tie-break Alcaraz serve per primo, Sinner si porta sul 2-1 con un punto intelligente, palla corta, pallonetto e passante. Il mini-break arriva poco dopo, 3-2. Jannik vola sul 5-2, sul 6-4 ha due setpoint. Il primo lo manca sbagliando sotto rete, poi c'è un doppio fallo di Alcaraz e il primo set è azzurro: 7-6.

Break e contro break

In avvio di secondo set Alcaraz parte meglio, Sinner è stanco, si salva nel primo turno di servizio, ma nel secondo arriva il break. Conquistato con un recupero prodigioso. Il game è seguente è lunghissimo. Alcaraz si porta sul 40-0. Sinner sembra stanco, e invece recupera e si procura due palle break. Ma è 3-1 Alcaraz. Lo spagnolo ha un paio di chance di 4-2, ma Jannik gli fa il break ed è 3-3 nel secondo set.

Sinner vince 7-6 6-3 e si prende pure Monte Carlo

L'inerzia è sempre più dalla parte di Sinner, che nell'ottavo gioco spinge in modo barbaro (per dirla all'argentina) e fa subito 0-15. Alcaraz recupera, va sul 40-30. Ma Jannik è on fire, lo mette alle corde, conquista una palla break, poi un'altra, che è quella decisiva, break. Sul 7-6 5-3 serve per l'incontro. Il braccio non trema mai. Sinner si impone con il punteggio di 7-6 6-3. Monte Carlo è suo per la prima volta. E la festa è completa con il primo posto nel Ranking ATP da lunedì 13 aprile.

Jannik Sinner
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