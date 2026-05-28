LIVE Giro d’Italia, la 18° tappa Paganella-Pieve di Soligo in diretta: si parte alle 13:15, il percorso è di 171 km

La 18ª tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, giovedì 28 maggio, si parte da Fai della Paganella (Trento) alle ore 13:15. Orario di arrivo a Pieve di Soligo (Treviso) alle 17:30 circa. Il percorso odierno si snoda lungo 171 km ed è caratterizzato da continui saliscendi: collega la valle dell'Adige a quella del Brenta attraverso la salita di Civezzano e prosegue fino a Primolano. Da lì si affronta la breve ascesa delle Scale di Primolano e si entra nella valle del Piave. Combai, Tarzo e Ca' del Poggio gli "strappi" prima del traguardo a Pieve di Soligo. Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) è in Maglia Rosa e guida la classifica generale.
Le condizioni meteo di oggi
Le previsioni meteo ufficiali per la 18ª tappa del Giro d'Italia 2026 (Fai della Paganella – Pieve di Soligo) indicano condizioni di tempo stabile. Cieli sereno o parzialmente nuvoloso lungo tutto il tracciato ma sono escluse piogge. Temperature massime miti.
Maglia ciclamino, maglia azzurra e maglia bianca
Di seguito le altre classifiche aggiornate del Giro d'Italia 2026:
Classifica a punti – Maglia Ciclamino
1. Jhonatan Narvaez (UAE Emirates-XRG) 157 punti
2. Paul Magnier (Soudal-QuickStep) 145
3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) 79
Classifica migliore scalatore – Maglia Azzurra
1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 211 punti
2. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) 133
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) 96
Classifica giovani – Maglia Bianca
1. Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) in 67h02’54”
2. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) a 2’17”
3. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling) a 4’23”
La classifica generale del Giro d'Italia 2026
Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) è in Maglia Rosa e si presenta alla 18ª tappa al comando della classifica generale del Giro d'Italia 2026. Alle sue spalle si trovano Felix Gall e Thymen Arensman, con la top 10 che vede anche Jai Hindley e Afonso Eulalio.
Di seguito la top 10 del Giro d'Italia 2026
1. Jonas Vingegaard 66h57'14"
2. Felix Gall +4’03’’
3. Thymen Arensman +4’27’’
4. Jai Hindley +5’00’’
5. Afonso Eulalio +5’40’’
6. Derek Gee +7’09’’
7. Michael Storer +7’14’’
8. Davide Piganzoli +7’57’’
9. Damiano Caruso +8’34’’
10. Ben O'Connor +9’20’’.
Vingegaard ha un altro obiettivo oltre la Maglia Rosa: "Vedere Piganzoli in Maglia Bianca"
Non si accontenta Jonas Vingegaard all'indomani dell'arrivo di Andalo che ha visto il gruppo dei migliori restare fermo sui propri passi, Damiano Caruso escluso che è ritornato di forza e di classe nella Top10. La Maglia Rosa, che sta gestendo al meglio le varie situazioni, ha però rivelato che non c'è solo l'obiettivo di venire incoronato a Roma, ma anche quello di regalare ad uno dei gregari più attivi, Davide Piganzoli, il "sogno" della Maglia Bianca, quella del miglior giovane del Giro: "Davide è molto vicino alla maglia bianca e sarei felicissimo di vederlo indossarla a Roma. È ancora durra, ma vedremo cosa si potrà fare". Dunque, non sarà una sorpresa se durante le prossime tappe la Visma proverà a tutelare anche l'italiano che al momento è al secondo posto, a soli 2 minuti e 17 dietro ad Afonso Eulalio
Dove vedere la 18ª tappa in tv e streaming
Come di consueto sarà possibile vedere il Giro d'Italia in diretta tv, in chiaro e in streaming sui canali della Rai. La partenza (ore 13:15) andrà in onda su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), a partire dalle 14:00, e fino all'arrivo, sarà possibile seguire la corsa su Rai 2. Diretta tv in streaming su Rai Play. La 18ª tappa andrà in onda, ma in questo caso solo per abbonati, anche su altre piattaforme quali Discovery+, Eurosport 1, DAZN, HBO Max.
Il percorso: lunghezza e altimetrie
La 18ª tappa del Giro d'Italia 2026 va da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. La lunghezza è di 171 km, con un dislivello totale di 2.050 metri, ed è classificata con 2 stelle di difficoltà. Due le salite: il Gran Premio della Montagna di terza categoria di Fastro e il Muro di Ca' del Poggio, a 9 km dall’arrivo, di quarta categoria (una rampa lunga 1.1 chilometri con una pendenza media del 12.3%).
La 18ª tappa del Giro d'Italia: da Paganella a Pieve di Soligo
La 18ª tappa del Giro d’Italia 2026 è una frazione di media montagna lunga 171 chilometri, con un dislivello 2.050 metri. Partenza a Fai della Paganella alle 13:15, arrivo previsto a Pieve di Soligo intorno alle 17:30. Percorso di transizione tra le Dolomiti trentine e le colline venete del Prosecco. Non è una tappa di alta montagna, ma è insidiosa e piena di saliscendi. Una classica frazione "da gambe buone" che premia chi sa gestire i continui cambi di pendenza e il muro finale di Ca' del Poggio: chi lo supera bene può giocarsi la vittoria in volata.