LIVE Giro d’Italia, la 18° tappa Paganella-Pieve di Soligo in diretta: si parte alle 13:15, il percorso è di 171 km

Non si accontenta Jonas Vingegaard all'indomani dell'arrivo di Andalo che ha visto il gruppo dei migliori restare fermo sui propri passi, Damiano Caruso escluso che è ritornato di forza e di classe nella Top10. La Maglia Rosa, che sta gestendo al meglio le varie situazioni, ha però rivelato che non c'è solo l'obiettivo di venire incoronato a Roma, ma anche quello di regalare ad uno dei gregari più attivi, Davide Piganzoli, il "sogno" della Maglia Bianca, quella del miglior giovane del Giro: "Davide è molto vicino alla maglia bianca e sarei felicissimo di vederlo indossarla a Roma. È ancora durra, ma vedremo cosa si potrà fare". Dunque, non sarà una sorpresa se durante le prossime tappe la Visma proverà a tutelare anche l'italiano che al momento è al secondo posto, a soli 2 minuti e 17 dietro ad Afonso Eulalio