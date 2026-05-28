Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 18ª tappa Fai della Paganella-Pieve di Soligo: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

La 18a tappa arriva in Trentino e darà spazio ad una probabile ennesima fuga di giornata. Si scatta da Fai della Paganella e si arriverà a Pieve di Soligo. Diretta in chiaro sui canali Rai.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si riparte oggi con la 18a frazione del Giro d'Italia che scatta da Fai della Paganella e arriva a Pieve di Soligo. Un percorso nervoso che potrebbe soddisfare qualche sprinter ma che, visto i precedenti, sarà nuovo terreno ricco per le fughe di giornata. Diretta come sempre sui canali Rai sia per la TV sia per lo streaming.

Difficile pensare che qualche big possa utilizzare questa frazione come trampolino di lancio per smuovere la classifica generale dei primi, più probabile assistere all'ennesima fuga di giornata che proverà ad arrivare a Pieve di Soligo tra mille saliscendi, probabilmente per uno sprint ristretto in caso di beneplacito del gruppo dei migliori. Si parte da 20 km scarsi di pianura che conducono a Trento, dove inizia la prima salita di giornata. Si punta alla Tagliata di Civezzano con 5 km al 6.1% e picchi interessanti che toccano il 13%. Poi c'è Madrano (2 km al 5.6%) e quindi la Sella di Vignola (1.9 km al 4.2%).

Fino a Primolano, dove si salgono le Scale, fino al GPM di Fastro, un 2.4 km al 5.4% e punte al 9%, che anticia 30 chilometri di respiro, prima del finale movimentato: asi scala verso Quero (1.6 km al 5.5%, max 9%), San Vito (1.2 km al 4.5%), San Pietro di Barbozza (2 km al 5%, max 10%) e Combai (2.3 km al 5%, max 8%). A Folina si respira per poi risalire verso il Red Bull KM di Fratta (1.4 km al 3.5%). Penultima fatica di giornata: il Muro di Ca' del Poggio farà selezione con il suo km al 12.2% e punte al 18% a soli 9.3 km dall'arrivo con saliscendi al 7%.

I favoriti per la 18a tappa Fai della Paganella-Pieve di Soligo: nuova fuga di giornata

È praticamente certo che si riveda una fuga, anche assortita. Dove ci potrebbe essere quasi sicuramente Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG): per lui probabilmente si muoveranno Igor Arrieta e Jan Christen, che potranno aiutarlo in questo obiettivo e anche cercare a loro volta il successo di tappa se Narvaez non ne avesse la possibilità. Più difficile prevedere se ci sarà di nuovo Giulio Ciccone (Lidl – Trek) che ha faticato molto ad Andalo, così come Damiano Caruso che ha speso tanto e forse dovrà anche recuperare un po'. Ma ci sarà anche qualche colpo a sorpresa, di corridori fuori classifica che aspetteranno il nullaosta del gruppo per provare l'avventura.

Dove vedere la 18a tappa del Giro in diretta in TV e in streaming: gli orari

Il transito dal km0 è in programma alle 13:30, mentre l'arrivo è previsto tra le 17:00 e le 17:30. La tappa sarà trasmessa in TV sia dai canali in chiaro Rai (con il ballottaggio giornaliero su Rai Sport dalle 12:15 alle 14:05 e su Rai 2 dalle 14:05 alle 18:00), sia su Eurosport e Discovery+ (dalle 13:00 alle 17:45). Per lo streaming in chiaro, c'è il portale RaiPlay