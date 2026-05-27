Simone Consonni e il particolare “rifornimento” di dolci e banane, donati dai sui cari nella 17ª tappa

Nel corso della frazione tra Cassano d’Adda e Andalo del Giro d’Italia, Simone Consonni (Lidl-Trek) si è fermato a bordo strada per un toccante fuori programma: ha ricevuto un dolce regalo da parte della sua famiglia.

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Fatica, chilometri, salite, sudore. Ma anche tanto amore: il Giro d'Italia ha regalato così un momento a dir poco originale e toccante nel corso della 17a tappa della Corsa Rosa che si è sviluppata tra Cassano d'Adda e Andalo, attraversando le strade di casa di Simone Consonni, fido scudiero di Jonathan Milan alla Lidl-Trek. Nel corso della prima parte del percorso si è infatti fermato a bordo strada dove era posizionata la sua famiglia, che lo ha rifornito in modo del tutto speciale: infilando banane e gelati nelle tasche della sua tuta. Poi, debitamente apprezzate durante i chilometri successivi in gara.

Immagini che nessuno si sarebbe atteso ma che hanno addolcito sicuramente la giornata di Simone Consonni che ha affrontato la 17a tappa del Giro con maggior dolcezza: nelle prime battute della frazione di mercoledì, il corridore della Lidl-Trek si è visto fermare a bordo strada dove ad attenderlo c'erano i suoi cari. Un pit-stop particolare, con un rifornimento altrettanto unico, di certo non concordato dal team e di fronte al quale la Direzione di gara ha chiuso non uno ma due occhi. Invece delle classiche barrette energetiche, gel e borracce varie, è stato rifornito di tutt'altro: banane, dolci e sorbetti.

Il Giro per le strade di casa di Consonni: il "rifornimento" da amici e parenti

Un siparietto che è stato ripreso in diretta TV ed è diventato poco dopo virale sui social che ha mostrato il fido scudiero di Jonathan Milan per gli arrivi in volata, approfittare del passaggio del Giro d'Italia tra le sue strade. Sebbene la partenza sia scattata da Cassano d'Adda in provincia di Milano, il percorso si è sviluppato attraversando la pianura lombarda e muovendosi proprio a pochissimi chilometri dalle sue zone di origine, la bergamasca, prima di risalire verso il Lago d'Iseo, la Valsabbia e infine il Trentino.

Strade che Consonni conosce alla perfezione e dove è cresciuto ciclisticamente, lungo le quali erano presenti moltissimi suoi amici, parenti e tifosi locali. Fino al "rifornimento particolare" che poi il corridore della Lidl-Trek ha apprezzato più che volentieri nei chilometri successivi.