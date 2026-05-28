Sinner-JM Cerundolo al Roland Garros, la sfida in diretta: Jannik in campo per il secondo turno

Jannik Sinner torna in campo oggi alle ore 12 contro Juan Manuel Cerundolo per il secondo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo affronta il più giovane dei fratelli Cerundolo, quello meno forte, che occupa attualmente la 56a posizione nel ranking. Dopo il successo su Tabur, Jannik sul campo Philippe Chatrier ritrova il giocatore che ha sfidato e battuto a Wimbledon nel 2023. Il vincente di Sinner-Cerundolo se la vedrà poi con uno tra Kopriva e Landaluce. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, Prime Video, Timvision, Discovery+ e HBO Max.
I precedenti tra Sinner e Juan Manuel Cerundolo
Sinner e Juan Manuel Cerundolo si sono affrontati nel 2023 a Wimbledon. In quel match del primo turno non ci fu storia con un giovane Jannik che s'impose con un triplice 6-2. Da allora l'azzurro è cresciuto tanto, mentre l'argentino ha fatto fatica anche se ora sembra vivere un buon momento di forma.
Dove vedere Sinner-Cerundolo in tv oggi al Roland Garros
Sinner affronta Juan Manuel Cerundolo alle ore 12 e la partita non si potrà vedere in TV in chiaro. Esclusiva su Eurosport e quindi su DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Le piattaforme offriranno il match ai loro rispettivi abbonati anche in streaming, disponendo di una connessione a internet stabile.