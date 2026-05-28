Sinner-JM Cerundolo al Roland Garros, la sfida in diretta: Jannik in campo per il secondo turno

Jannik Sinner torna in campo oggi alle ore 12 contro Juan Manuel Cerundolo per il secondo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo affronta il più giovane dei fratelli Cerundolo, quello meno forte, che occupa attualmente la 56a posizione nel ranking. Dopo il successo su Tabur, Jannik sul campo Philippe Chatrier ritrova il giocatore che ha sfidato e battuto a Wimbledon nel 2023. Il vincente di Sinner-Cerundolo se la vedrà poi con uno tra Kopriva e Landaluce. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, Prime Video, Timvision, Discovery+ e HBO Max.

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