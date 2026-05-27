Sinner sfida JM Cerundolo al Roland Garros 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros affronta l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Orario, tabellone e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Jannik Sinner ritrova Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros in programma sul Philippe Chatrier non prima delle ore 12 di giovedì 28 maggio. Dopo l'esordio in scioltezza con Tabur, ostacolo un po' più impegnativo per il numero uno al mondo che affronta il più giovane dei fratelli Cerundolo che occupa attualmente la posizione numero 56 del ranking. Si tratta del secondo match tra i due che si sono affrontati a Wimbledon 2023, quando a trionfare fu Jannik. Quest'ultimo parte ovviamente con i favori del pronostico, consapevole che in caso di vittoria se la vedrà contro uno tra Kopriva e il talento spagnolo Landaluce. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, Prime Video, Timvision, Discovery+, HBO Max.

Orario e dove vedere Sinner-Cerundolo oggi in TV e streaming

Anche questa partita di Jannik Sinner non sarà visibile in TV in chiaro. Il match che vede impegnato il numero uno al mondo contro Juan Manuel Cerundolo in programma giovedì 28 maggio sul campo Philippe Chatrier non prima delle 12, ad aprire il programma, si potrà seguire esclusivamente su Eurosport. Potranno vedere la sfida gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Saranno queste le emittenti che attraverso le loro app consentiranno la visione di Sinner-Cerundolo in diretta streaming su telefoni, tablet, portatili e computer fissi.

I precedenti tra Sinner e Juan Manuel Cerundolo

Per risalire all’unico precedente tra Sinner e Juan Manuel Cerundolo bisogna andare a ritroso nel tempo, al 2023. I due giocatori si sono affrontati al primo turno del torneo di Wimbledon in un match senza storia. Il tennista italiano si è imposto infatti con un triplice 6-2. Ora il secondo confronto con una differenza abissale: quel Sinner era un ragazzo alle prime armi nel circuito e non l'affermato campione di oggi.

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Il prossimo avversario di Jannik Sinner al Roland Garros: il tabellone

Il Roland Garros ci ha già dimostrato che i pronostici lasciano il tempo che trovano. Proprio per questo il giochino dei possibili avversari lascia un po’ il tempo che trova, anche se sulla base delle classifiche si può sempre fare affidamento sulle possibili prospettive di incrocio. In caso di vittoria contro Cerundolo Jannik se la vedrà contro uno tra Landaluce e Kopriva. Agli ottavi poi ecco un possibile derby con Darderi o Berrettini, o la sfida con Rinderknech. Ai quarti Shelton o Tiafoe, mentre in semifinale Cobolli, Vacherot e Auger-Aliassime. Solo in finale il confronto con Zverev o Djokovic.