Alexander Blockx accusa il Roland Garros dopo il ritiro per infortunio, poi sparisce tutto

Forfait Blockx al Roland Garros: salta la sfida con de Minaur per un infortunio in allenamento. Il caso dei teloni “pericolosi” e il post Instagram modificato.

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Il Roland Garros ha perso uno dei suoi protagonisti annunciati. Alexander Blockx. Il tennista belga è stato costretto a rinunciare allo Slam parigino a causa di un beffardo infortunio. Il numero 37 del ranking ATP protagonista di una crescita esponenziale in questa stagione ha dovuto fare i conti con una distorsione alla caviglia accusata in allenamento. Dopo qualche ora di attesa e di speranza Blockx ha spiegato sui social il motivo del suo forfait, in modo anche polemico.Un riferimento chiaro alla presenza di "pericolosi" teloni a fondo campo, con tanto di sarcasmo sulla necessità degli stessi. Dopo poco ha deciso di correggere il tiro e modificare il suo messaggio.

Blockx e il messaggio denuncia sui motivi dell'infortunio al Roland Garros

Blockx che avrebbe dovuto affrontare de Minaur in uno dei confronti più intriganti del secondo turno del Roland Garros, si stava allenando con Fonseca quando ha sentito un fastidio alla caviglia. Questo il messaggio iniziale in cui spiega tutto: "Sfortunatamente durante l'allenamento di oggi ho sentito un crac alla caviglia procurandomi una distorsione, grazie ai teloni "davvero necessari" a fondo campo del Roland Garros, motivo per cui mi sono dovuto ritirare dal match di domani che non vedevo l'ora di giocare". Dunque stando alla sua ricostruzione il problema sarebbe nato dall'essere finito con il piede sui teloni posizionati sul perimetro del campo per proteggere lo stesso. Sugli impianti secondari, la distanza tra la zona di gioco e quella dei teloni inevitabilmente è ridotta e questo si è rivelato fatale

Il tennista belga cancella la parte dei teloni

Curiosamente dopo un po' di tempo il post è stato modificato, con la cancellazione del riferimento alle modalità dell'infortunio: "Sfortunatamente durante l'allenamento di oggi ho sentito un crac alla caviglia procurandomi una distorsione, motivo per cui mi sono dovuto ritirare dal match di domani che non vedevo l'ora di giocare. Tanta frustrazione ma andiamo avanti". La sensazione è che non abbia voluto alimentare polemiche nei confronti del torneo, probabilmente anche su indicazione del suo entourage. Tanti i messaggi di sostegno per Blockx, compreso quello di de Minaur che gli ha augurato una pronta guarigione.

Questo incidente accaduto a Blockx ricorda proprio quello occorso al suo connazionale Goffin nel lontano 2017 proprio al terzo turno del Roland Garros. In quell'occasione durante un turno di servizio che gli avrebbe permesso di vincere il primo set contro Zeballos, il tennista s'incastrò con il piede in un telone vicino alla sedia del giudice di linea e dovette ritirarsi in lacrime.